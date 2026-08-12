Підвищення стипендій в Україні: нові суми для вишів та коледжів

Готівка і банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE.

В Україні відбудеться масштабне підвищення академічних, підвищених та іменних стипендій для студентів державних і комунальних закладів освіти денної форми навчання. Виплати зростуть удвічі, а перші оновлені суми надійдуть на банківські картки вже наприкінці вересня. На фінансування цієї програми з державного бюджету виділено рекордні 6,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Мінфін, передають Новини.LIVE.

Нові суми для студентів університетів та академій

Для здобувачів освітніх ступенів бакалавра та магістра у закладах вищої освіти виплати зростуть наступним чином:

мінімальна академічна стипендія зросте з 2 000 до 4 000 гривень;

підвищена стипендія за найвищий бал серед курсу зросте з 2 910 до 5 820 гривень;

стипендія Кабінету Міністрів збільшиться з 4 000 до 8 000 гривень;

стипендія Верховної Ради зросте з 4 400 до 8 800 гривень;

стипендія Президента України: підніметься з 10 000 до 20 000 гривень.

Виплати для коледжів, технікумів та профтехів

Суттєвий приріст відчують і здобувачі фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Для них передбачено:

мінімальна академічна стипендія зросте з 1 510 до 3 020 гривень;

підвищена стипендія збільшиться з 2 197 до 4 394 гривень;

стипендія Верховної Ради зросте з 3 320 до 6 640 гривень;

стипендія Президента України підніметься з 7 600 до 15 200 гривень.

Отримають оновлені виплати не всі

За чинним законодавством, стипендіальний фонд розподіляється лише між 40-45% студентів бюджетної форми навчання у загальному рейтингу успішності, який формується після кожної заліково-екзаменаційної сесії. Студенти, що навчаються на контракті отримувати стипендіальні виплати не зможуть.

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Як отримати стипендію

Перед тим, як вийти на стипендію, необхідно успішно без перескладань скласти сесію. Після цього деканат формує рейтинг успішності серед всього курсу.

Рейтинг обчислюється за 100-бальною шкалою:

90% рейтингу складають успіхи на заліках та іспитах;

ще 10% — наукова діяльність, спорт та участь у громадському житті навчального закладу.

Підвищену стипендію отримують лише до 15% студентів із найвищим середнім балом на курсі.

Для студентів-пільговиків передбачена окрема стипендія

Діти-сироти, учасники бойових дій та їхні діти, ВПО, особи з інвалідністю, діти загиблих УБД та малозабезпечені можуть отримувати соціальну стипендію. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів. Перелік цього пакету можна дізнатись в деканаті свого факультету.

Окремі виплати для критично важливих спеціальностей

Фінансову підтримку також передбачено для спеціальностей, необхідних для відбудови країни. Це природничо-математичні, інженерні, педагогічні та ІТ напрямки.

Для таких студентів мінімальна академічна стипендія становитиме понад 5 000 гривень, а підвищена за особливі досягнення сягатиме 7 400 гривень. У міністерстві зазначають, що це дозволить стимулювати молодь здобувати затребувані професії в Україні.

Хто може вступити в університет без НМТ

Для абітурієнтів із прифронтових зон та тимчасово окупованих територій діє спрощена система вступу. Такі вступники можуть зараховуватися до українських закладів вищої освіти без складання НМТ, а лише за результатами співбесіди.

Вступникам слід встигнути звернутись до освітніх центрів університетів для проходження співбесіди до 30 серпня включно.

Студенти-контрактники можуть отримати фінансування від держави

Для абітурієнтів, які вступають на контракт, продовжує діяти програма державних грантів. Вона передбачає часткову компенсацію вартості навчання за рахунок бюджету, а розмір виплати безпосередньо залежить від результатів НМТ:

від 150 балів із будь-яких двох предметів або від 140 балів для окремих критично важливих спеціальностей — грант від 17 000 гривень на рік;

від 170 балів і вище — державна підтримка зростає до 25 000 гривень на рік.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про збільшення зарплати педагогічних працівників вже з вересня. За словами прем'єр-міністра, оклади вчителів зростуть на 20%. Мінімальна ставка вже з вересня може становити щонайменше 10 104 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, де найдорожчий контракт в Україні на магістратуру. Найдорожчими напрямами виявились економічні, аналітичні, ІТ та бізнес. Найдешевшим напрямом виявилась металургія.