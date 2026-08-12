Повышение стипендий в Украине: новые суммы для вузов и колледжей

Наличные и банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE.

В Украине состоится масштабное повышение академических, повышенных и именных стипендий для студентов государственных и коммунальных учебных заведений дневной формы обучения. Выплаты увеличатся вдвое, а первые обновленные суммы поступят на банковские карты уже в конце сентября. На финансирование этой программы из государственного бюджета выделено рекордные 6,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Минфин, передают Новини.LIVE.

Новые суммы для студентов университетов и академий

Для студентов образовательных степеней бакалавра и магистра в высших учебных заведениях выплаты увеличатся следующим образом:

минимальная академическая стипендия увеличится с 2 000 до 4 000 гривен;

повышенная стипендия за самый высокий балл среди курса увеличится с 2 910 до 5 820 гривен;

стипендия Кабинета Министров увеличится с 4 000 до 8 000 гривен;

стипендия Верховной Рады увеличится с 4 400 до 8 800 гривен;

стипендия Президента Украины: увеличится с 10 000 до 20 000 гривен.

Выплаты для колледжей, техникумов и профессионально-технических училищ

Существенный рост почувствуют и учащиеся профессионально-предвузовского и профессионально-технического образования. Для них предусмотрено:

минимальная академическая стипендия увеличится с 1 510 до 3 020 гривен;

повышенная стипендия увеличится с 2 197 до 4 394 гривен;

стипендия Верховной Рады увеличится с 3 320 до 6 640 гривен;

стипендия Президента Украины увеличится с 7 600 до 15 200 гривен.

Обновленные выплаты получат не все

Согласно действующему законодательству, стипендиальный фонд распределяется только между 40–45% студентов, обучающихся по бюджетной форме обучения, в общем рейтинге успеваемости, который формируется после каждой зачетно-экзаменационной сессии. Студенты, обучающиеся по контракту, не смогут получать стипендиальные выплаты.

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Как получить стипендию

Прежде чем начать получать стипендию, необходимо успешно сдать сессию без пересдач. После этого деканат формирует рейтинг успеваемости среди всего курса.

Рейтинг рассчитывается по 100-балльной шкале:

90% рейтинга составляют успехи на зачетах и экзаменах;

еще 10% — научная деятельность, спорт и участие в общественной жизни учебного заведения.

Повышенную стипендию получают только до 15% студентов с самым высоким средним баллом на курсе.

Для студентов, имеющих право на льготы, предусмотрена отдельная стипендия

Дети-сироты, участники боевых действий и их дети, ВПЛ, лица с инвалидностью, дети погибших участников боевых действий и малообеспеченные могут получать социальную стипендию. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться в деканате своего факультета.

Отдельные выплаты для критически важных специальностей

Финансовая поддержка также предусмотрена для специальностей, необходимых для восстановления страны. Это естественно-математические, инженерные, педагогические и ІТ-направления.

Для таких студентов минимальная академическая стипендия составит более 5 000 гривен, а повышенная за особые достижения достигнет 7 400 гривен. В министерстве отмечают, что это позволит стимулировать молодежь осваивать востребованные профессии в Украине.

Кто может поступить в университет без НМТ

Для абитуриентов из прифронтовых зон и временно оккупированных территорий действует упрощенная система поступления. Такие абитуриенты могут зачисляться в украинские высшие учебные заведения без сдачи НМТ, а только по результатам собеседования.

Абитуриентам следует успеть обратиться в образовательные центры университетов для прохождения собеседования до 30 августа включительно.

Студенты-контрактники могут получить финансирование от государства

Для абитуриентов, поступающих на контракт, продолжает действовать программа государственных грантов. Она предусматривает частичную компенсацию стоимости обучения за счет бюджета, а размер выплаты напрямую зависит от результатов НМТ:

от 150 баллов по любым двум предметам или от 140 баллов для отдельных критически важных специальностей — грант от 17 000 гривен в год;

от 170 баллов и выше — государственная поддержка увеличивается до 25 000 гривен в год.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об увеличении зарплаты педагогических работников уже с сентября. По словам премьер-министра, оклады учителей вырастут на 20%. Минимальная ставка уже с сентября может составить не менее 10 104 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, где самый дорогой контракт в Украине на магистратуру. Самыми дорогими направлениями оказались экономические, аналитические, ІТ и бизнес. Самым дешевым направлением оказалась металлургия.