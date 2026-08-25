Соціальні стипендії для студентів у 2026 році: суми, категорії та документи

Студенти на парі. Фото: УНІАН

Новий навчальний рік розпочнеться зовсім скоро. Багато хто зі студентів живе з думкою, що має право лише на академічну стипендію — за високу успішність у навчанні. Проте здобувачам вищої освіти законодавство передбачає ще й інші виплати. Однією з таких є соціальна стипендія. Але тут слід врахувати, що отримати таку виплату може окрема категорія студентів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався що таке соціальна стипендія, які суми виплат та хто має право на отримання.

Реклама

Що таке соціальна стипендія та хто має право її отримувати

Соціальна стипендія — це щомісячна грошова допомога від держави для студентів денної форми навчання, які навчаються на бюджеті та належать до соціально вразливих категорій.

Як повідомляє урядовий портал Кабінету міністрів України, фінансова підтримка надається окремим категоріям студентів і курсантів цивільних закладів освіти для забезпечення належних умов навчання. Виняток становлять студенти, які здобувають фах за замовленням НАДС у галузі "Державне управління" та за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

До переліку осіб, які мають право на соціальну стипендію, входять:

Читайте також:

Курсанти невійськових закладів цивільної авіації, морського та річкового транспорту. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, їхні діти до 18 років та постраждалі учасники Революції Гідності. Учасники бойових дій та їхні діти. Внутрішньо переміщені особи. Діти-шахтарів, де стаж роботи одного з батьків не менше 15 років. Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I–III груп. Представники малозабезпечених сімей.

Як отримати соціальну стипендію

Стипендія призначається терміном на один навчальний семестр окремим наказом. Головною умовою для її отримання є наявність всіх необхідних документів, що підтверджують пільгову категорію та відсутність боргів по сесії. Якщо під кінець навчального року студент не ліквідовує академічні заборгованості або ж йде в академічну відпуску, то виплати зупиняються.

Додатково до цього, студенту має бути до 23 років, крім учасників бойових дій. Також здобувач не має отримувати академічну стипендію. Проте є окремі пільгові категорії, де студенти все ж можуть мати 2 стипендії.

Хто має право отримувати дві стипендії

Одночасно отримувати два види виплат дозволено лише дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Окремо діти-сироти та студенти з малозабезпечених родин можуть претендувати на стипендії Верховної Ради України. Кандидатів на ці спеціальні виплати висувають самі навчальні заклади за високі навчальні та наукові досягнення.

Які суми можуть отримувати студенти-пільговики

Кожна виплата залежить від пільгової категорії, яка належить студенту.

Тому законодавством для кожного передбачені окремі суми:

неповнолітні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування можуть претендувати на 4 794 гривні на місяць. Якщо такі студенти мають високі успіхи у навчанні, вони можуть претендувати на академічну стипендію — ще 4 000 гривень;

повнолітні діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років — 4 542 гривні;

інші пільгові категорії для студентів закладів вищої освіти — 1 180 гривень;

інші пільгові категорії для студентів фахових передвищих закладів — 890 гривень.

Куди звертатись для оформлення стипендії та необхідні документи

Для оформлення соціальної стипендії студенту необхідно особисто звернутися до деканату свого факультету або напряму в студентську бухгалтерію університету.

До заяви необхідно додати такий пакет документів:

заповнену заяву від руки за прикладом, що вам нададуть або у довільній формі;

3-4 копії реєстраційного номера облікової картки платника податків;

3-4 копії студентського квитка або довідки-свідчення про навчання;

3-4 копії паспорта;

3-4 копії витягу з місця реєстрації;

3-4 копії свідоцтва про народження;

3-4 копії документа, що підтверджує наявність пільгового статусу.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE розповідали про масштабне підвищення академічних та іменних стипендій для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. На фінансування цієї програми з державного бюджету виділено рекордні 6,6 мільярда гривень. Виплати зростуть удвічі, а перші оновлені суми надійдуть на банківські картки вже наприкінці вересня.

Також Новини.LIVE повідомляли про ще одне підвищення заробітніх плат освітянам з вересня. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, таким чином Україна наближає рівень освіти до європейських стандартів. Це вже друге масштабне підвищення зарплат педагогам у 2026 році.