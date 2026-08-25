Социальные стипендии для студентов в 2026 году: суммы, категории и документы

Студенты на занятии. Фото: УНИАН

Новый учебный год начнется совсем скоро. Многие студенты полагают, что имеют право только на академическую стипендию — за высокую успеваемость. Однако законодательство предусматривает для студентов высших учебных заведений и другие выплаты. Одной из таких является социальная стипендия. Но здесь следует учесть, что получить такую выплату может отдельная категория студентов.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что такое социальная стипендия, каковы суммы выплат и кто имеет право на её получение.

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Что такое социальная стипендия и кто имеет право на ее получение

Социальная стипендия — это ежемесячная денежная помощь от государства для студентов дневной формы обучения, обучающихся на бюджетных местах и относящихся к социально уязвимым категориям.

Как сообщает правительственный портал Кабинета министров Украины, финансовая поддержка предоставляется отдельным категориям студентов и курсантов гражданских учебных заведений для обеспечения надлежащих условий обучения. Исключение составляют студенты, получающие образование по заказу НАДС в области "Государственное управление" и по специальности "Публичное управление и администрирование".

В перечень лиц, имеющих право на социальную стипендию, входят:

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Курсанты невоенных учебных заведений гражданской авиации, морского и речного транспорта. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, их дети до 18 лет и пострадавшие участники Революции Достоинства. Участники боевых действий и их дети. Внутренне перемещенные лица. Дети шахтеров, у которых стаж работы одного из родителей составляет не менее 15 лет. Дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I–III групп. Представители малообеспеченных семей.

Как получить социальную стипендию

Стипендия назначается сроком на один учебный семестр отдельным приказом. Главным условием для ее получения является наличие всех необходимых документов, подтверждающих льготную категорию, и отсутствие задолженностей по сессии. Если к концу учебного года студент не ликвидирует академическую задолженность или уходит в академический отпуск, выплаты приостанавливаются.

Кроме того, студенту должно быть до 23 лет, за исключением участников боевых действий. Также тот, кто получает высшее образование, не должен получать академическую стипендию. Однако существуют отдельные льготные категории, в которых студенты все же могут получать две стипендии.

Кто имеет право на получение двух стипендий

Одновременно получать два вида выплат разрешено только детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Отдельно дети-сироты и студенты из малообеспеченных семей могут претендовать на стипендии Верховной Рады Украины. Кандидатов на эти специальные выплаты выдвигают сами учебные заведения за высокие учебные и научные достижения.

Какие суммы могут получать студенты-льготники

Каждая выплата зависит от льготной категории, к которой относится студент.

Поэтому законодательством для каждой категории предусмотрены отдельные суммы:

несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, могут претендовать на 4 794 гривны в месяц. Если такие студенты имеют высокие успехи в учебе, они могут претендовать на академическую стипендию — еще 4 000 гривен;

совершеннолетние дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки, в возрасте до 23 лет — 4 542 гривны;

другие льготные категории для студентов высших учебных заведений — 1 180 гривен;

другие льготные категории для студентов профессиональных довузовских учебных заведений — 890 гривен.

Куда обращаться для оформления стипендии и какие документы необходимы

Для оформления социальной стипендии студенту необходимо лично обратиться в деканат своего факультета или напрямую в студенческую бухгалтерию университета.

К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:

заполненное от руки заявление по образцу, который вам предоставят, или в произвольной форме;

3–4 копии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

3–4 копии студенческого билета или справки об обучении;

3–4 копии паспорта;

3–4 копии выписки с места регистрации;

3–4 копии свидетельства о рождении;

3–4 копии документа, подтверждающего наличие льготного статуса.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о масштабном повышении академических и именных стипендий для студентов учреждений профессионально-технического и высшего образования. На финансирование этой программы из государственного бюджета выделено рекордные 6,6 миллиарда гривен. Выплаты вырастут вдвое, а первые обновленные суммы поступят на банковские карты уже в конце сентября.

Также Новини.LIVE сообщали о еще одном повышении заработной платы работникам образования с сентября. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, таким образом Украина приближает уровень образования к европейским стандартам. Это уже второе масштабное повышение зарплат педагогам в 2026 году.