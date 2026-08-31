Виплати при звільненні: розрахунок зарплати, відпускних та як захистити права

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Звільнення з роботи — це завжди хвилюючий процес. Але найважливіше, що він має завершитися повним і чесним грошовим розрахунком. Роботодавець зобов'язаний при припиненні трудових відносин виплатити працівникові всі належні йому суми. Це заробітна плата за відпрацьований час, передбачені надбавки, доплати, премії, компенсацію за невикористані дні щорічної та соціальної відпустки. А у визначених законодавством випадках — навіть вихідну допомогу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався з чого складається підсумкова сума при звільненні та як перевірити: чи всі необхідні виплати отримав працівник.

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Що мають виплатити при звільненні

За словами експертів, у день звільнення працівнику зобов'язані виплатити:

Заробітну плату за всі фактично відпрацьовані дні поточного місяця. Надбавки, доплати та премії, які вам передбачені за виконану роботу. Компенсацію за невикористані відпустки, якщо ви не встигли відпочити у свої дні. Вихідну допомогу, у випадках, передбачених законом. Це може бути, наприклад, при скороченні.

Вам не можуть заплатити менше мінімальної зарплати

Навіть якщо ви звільняєтеся посеред місяця та відпрацювали лише кілька днів, на вас усе одно поширюється гарантія мінімальної зарплати.

Ваш заробіток за відпрацьовані дні рахують пропорційно: якщо фактично нарахована зарплата виявиться нижчою за пропорційну мінімалку за ці дні, роботодавець зобов'язаний зробити вам доплату.

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Простий приклад:

якщо ваша зарплата із надбавкою за 15 відпрацьованих днів склала 5 795 гривень, а гарантована мінімальна межа за цей же час становить 5 895 гривень, роботодавець має доплатити вам різницю — близько 100 гривень.

При цьому компенсація за відпустку чи вихідна допомога рахуються окремо й не можуть перекривати собою цю доплату.

Гроші за невикористані відпустки

Всі невикористані дні щорічної відпустки переходять у грошовий еквівалент. Якщо ви маєте дітей і володієте правом на додаткову соціальну відпустку, але не скористалися нею — за ці дні вам також зобов'язані виплатити грошову компенсацію.

Знижка на податки залишається

Звільнення посеред місяця не позбавляє вас права на податкову соціальну пільгу, яка зменшує суму стягнення податку з вашої заробітної плати.

Якщо ваш загальний дохід за місяць, включаючи зарплату та компенсацію за відпустку, у 2026 році не перевищує 4 660 грн, ви маєте право на зменшення податку. Пільга застосовується й у місяці звільнення, якщо ви подавали відповідну заяву.

Що робити, якщо роботодавець не виплатив або відмовляється виплачувати необхідну суму

Але бувають і випадки, коли працівник при звільненні не може отримати всю суму. Недобросовісні роботодавці будуть шукати багато причин, аби не виплатити вам кінцевий оклад. Починаючи від уникнення зустрічей з вами, закінчуючи розмовами про неналежне виконання обов'язків вами.

Проте закон на вашій стороні. За порушення термінів здійснення виплат, передбачена відповідальність за ст. 117 КЗпП України. У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум, роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові його середню зарплату за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більше ніж за шість місяців.

Для стягнення виплат, працівник може здійснити наступні кроки:

Звернутись з офіційною письмовою заявою до роботодавця про вимогу виплатити необхідні суми. Якщо вашу заяву було проігноровано, то у такому випадку можна звертатись із скаргою до Державної служби з питань праці України.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали у кого з українців заробітна плата сягає 80 000 гривень. Середня оплата праці віддалених фахівців уже становить 37,5 тисячі гривень. Проте найвищими окладами забезпечуються професії з напрямом ІТ-технологій.

Також Новини.LIVE повідомляли про професії, які необхідні державі. Український ринок праці відчуває гострий дефіцит фахівців інженерного напряму, промисловості та будівництва. Проте великою проблемою лишається те, що половина випускників закладів вищої освіти не працює за спеціальністю.