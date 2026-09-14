Перерасчет пенсий раз в год: как пенсионерам ускорить рост выплат

Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на пенсию, могут получить более высокую выплату благодаря дополнительному страховому стажу. Однако ждать автоматического пересчета, который Пенсионный фонд проводит ежегодно в апреле, бывает невыгодно, ведь право на пересчет может появиться раньше. Известно, как не упустить возможность повышения пенсии.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пенсионного юриста Татьяну Ходиневич.

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Когда возникает право на перерасчет

После назначения пенсии человек может продолжать работать и накапливать страховой стаж. Когда его становится не менее 24 месяцев, возникает право на перерасчет пенсии.

Но проблема в том, что Пенсионный фонд автоматически проводит такой перерасчет только в апреле. Например, к апрелю пенсионер накопил 22 месяца стажа. До необходимых 24 месяцев осталось всего два. Однако автоматического перерасчета он в этом году уже не получит. Если ждать следующего апреля, пройдет еще много времени, в течение которого можно было бы получать более высокую пенсию. Поэтому после накопления 24 месяцев стажа можно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

Что нужно для обращения

Для такого перерасчета, по словам Ходиневич, достаточно иметь паспорт и регистрационный номер налогоплательщика. После обращения ПФУ учитывает дополнительный страховой стаж при перерасчете пенсии в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины №1058.

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Если стаж составляет менее 24 месяцев

Есть и другая ситуация. Человек после назначения пенсии мог проработать, например, всего один год. Этот дополнительный стаж также можно учесть при следующем перерасчете. Но в этом случае действует отдельное правило: перерасчет проводят не ранее чем через 24 месяца после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

У кого увеличатся пенсии в сентябре

В сентябре 2026 года общий пересчет пенсий для украинцев не предусмотрен. В то же время часть пенсионеров может получить больше денег — из-за ежемесячных компенсационных выплат после достижения определенного возраста. Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет предусмотрена доплата до 300 гривен, от 75 до 80 лет — до 456 гривен, а людям в возрасте 80 лет и старше — до 570 гривен.

Отдельно предусмотрена помощь для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Но это должна подтвердить медицинская комиссия.

Ранее Новини.LIVE писали, кому в сентябре могут выплатить не всю пенсию. Речь идет о пенсионерах, которые находятся на полном государственном содержании в пансионатах или домах престарелых. Им обычно выплачивают не менее 25% пенсии, но для отдельных категорий, в частности детей-сирот и людей с пенсией за особые заслуги, действуют другие правила.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стажа требуется для пенсии по инвалидности в 2026 году. Требования зависят от возраста и группы инвалидности: для I группы требуется от 1 до 10 лет стажа, а для II и III — от 1 до 14 лет. Если необходимого стажа нет, человек может получать государственную социальную помощь.