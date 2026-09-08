Пенсія зі стажем 10 років: чи можуть українці розраховувати на виплати від держави

Пенсіонерки на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає набуття мінімального страхового стажу для отримання виплат. Розмір пенсії у вересні 2026 року залежить від кількості відпрацьованих місяців, за які були сплачені єдині соціальні внески. Якщо людина планує оформити статус по досягненню 60 років, але має всього 10 років стажу, їй не варто розраховувати на класичну пенсію за віком.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Пенсія без мінімального стажу

Щоб вийти на пенсію за віком у 2026 році, необхідно накопичити достатньо страхового стажу. Мінімальні показники перебувають на такому рівні:

33 роки — для 60-річного віку;

23 роки — для 63-річного віку;

15 років — для 65-річного віку.

Офіційний стаж у кількості 10 років навіть для особи 65-річного віку не передбачає класичного пенсійного забезпечення. Такі українці можуть розраховувати лише на отримання державної соціальної допомоги у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році — це 2 595 грн. Водночас існує змога докупити стаж, якщо не вистачає кількох місяців або років до мінімальної кількості. Доведеться сплачувати єдині соціальні внески на рівні 1 902,34 грн за кожен місяць страхового стажу.

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Хто може стати пенсіонером на 10 років раніше

Деякі категорії українців можуть вийти на пенсію за віком після досягнення 50 років і при наявності достатнього загального стажу, включно зі спеціальним. Йдеться про представників таких професій:

диспетчерів, які здійснюють управління повітряним рухом;

фахівців інженерно-технічного складу цивільної авіації;

бортпроводників;

працівників залізничного транспорту і метрополітену;

співробітників, зайнятих на польових геологорозвідувальних роботах, лісозаготівлях і лісосплаві;

механізаторів у портах;

плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

При встановлені права на пенсію для деяких категорій осіб взагалі не враховують вік. Це стосується артистів, спортсменів, військових, працівників охорони здоров'я та соціального забезпечення, співробітників авіації тощо за наявності мінімально допустимого стажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може отримати надбавку до пенсії у розмірі майже 2 600 грн. Доплата передбачена для окремих категорій непрацюючих осіб, які мешкають у Чорнобильській зоні. Ключовою умовою є підтвердження факту перебування чи роботи на вказаній території.

Також Новини.LIVE розповідали, що необхідно знати про пенсію для учасників бойових дій. Закон передбачає достроковий вихід на фінансове забезпечення від держави за віком. УБД можуть отримати статус після досягнення 50 або 55 років залежно від статі.