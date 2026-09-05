Додаткові 2 595 грн до пенсії за проживання у зоні ЧАЕС: умови отримання

Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні встановлено щомісячну грошову доплату для окремих категорій непрацюючих пенсіонерів, які проживають у Чорнобильській зоні. Розмір цієї виплати становить 2595 гривень відповідно до норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Проте сама по собі реєстрація на відповідних територіях не гарантує автоматичного нарахування коштів.

Сайт Новини.LIVE розібралися, хто саме має право на фінансову допомогу, кому у виплатах відмовлять та як Пенсійний фонд перевіряє відомості про одержувачів.

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Необхідні вимоги задля отримання доплати

Щомісячна доплата призначається непрацюючим пенсіонерам, які постійно мешкають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення. Для отримання виплати недостатньо лише мати поточну реєстрацію.

Ключовою умовою є підтвердження факту проживання або роботи на цих територіях у чітко визначений часовий проміжок:

станом на 26 квітня 1986 року;

або у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

За словами експертів, такі вимоги підтверджує наявність офіційного статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Кому можуть відмовити попри наявність статусу

Законодавство чітко визначає випадки, коли громадян позбавляють права на доплату в 2 595 гривень, навіть якщо вони наразі мешкають у чорнобильській зоні.

Виплату не встановлюють особам, які:

після аварії на ЧАЕС самостійно чи за направленням державної адміністрації виїхали з зазначених зон, а пізніше повернулися туди на постійне проживання;

зареєстрували місце проживання або переїхали до територій радіоактивного забруднення вже після трагедії на Чорнобильській АЕС.

Ретельна перевірка даних

Органи Пенсійного фонду України перевіряють відомості про проживання громадян у державних інформаційних системах. Зокрема в Єдиному державному демографічному реєстрі та Реєстрі територіальної громади.

Якщо за певний період дані про проживання особи до 1 січня 1993 року відсутні в електронних реєстрах, Пенсійний фонд України приймає рішення про підтвердження права на виплату за дотримання наступних умов:

Наявність у громадянина офіційного статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відсутність у державних реєстрах відомостей про зміну цією особою місця проживання після 1 січня 1993 року.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому не призначать пенсійні виплати по інвалідності. Головною умовою для отримання пенсії є наявність достатнього страхового стажу, оскільки цей показник впливає на право призначення виплат. Право на кошти визначається з урахуванням встановленої групи та наявного страхового стажу на день звернення за пенсією.

Також Новини.LIVE повідомляли, кого з українців можуть змусити повернути частину пенсії. Закон вимагає від громадян регулярно оновлювати персональні дані, на основі яких відбувається нарахування фінансових виплат. Якщо вчасно не сповістити Пенсійний фонд про зміну життєвих обставин, щомісячну суму можуть урізати.