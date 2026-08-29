Виплати від міжнародних організацій: чи можуть позбавити пенсії

Чоловік на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Протягом повномасштабного вторгнення тисячі українців отримали фінансову підтримку через скрутне становище. Допомога приходила від міжнародних благодійних організацій, таких як ООН та Червоний Хрест. Але у зв'язку з цим виникає багато питань. Одне з таких: чи можуть ці виплати вважатися доходом та потягнути за собою зменшення або взагалі скасування пенсій та соціальних пільг.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про нюанси законодавства та умови зарахування коштів.

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Чи вважається благодійна допомога доходом

За словами експертів, сама по собі міжнародна благодійна допомога не вважається доходом платника податків. У Податковому кодексі України чітко закріплено, що ці виплати не включаються до загального річного оподатковуваного доходу особи.

Проте для того, щоб ці кошти не враховували під час призначення пільг чи соціальних виплат, мають одночасно виконуватися дві ключові умови:

Гроші мають надходити виключно від офіційно зареєстрованих благодійних організацій чи фондів. Людина повинна мати відповідну категорію. Наприклад як внутрішньо переміщена особа, учасник бойових дій тощо.

За наявності підтвердження обох статусів отримані гроші не враховуються ані для розрахунку доходу, ані для визначення права на соціальні пільги.

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Вплив на пенсію та обмеження між програмами

Фінансова допомога від іноземних фондів жодним чином не впливає на розмір пенсії. Сума пенсійного забезпечення розраховується виключно на основі українського законодавства та стажу, набутого на території України.

Водночас експерти зауважують, що певні міжнародні програми мають внутрішні обмеження. Деякі фонди зазначають в умовах, що виплата надається лише за відсутності аналогічної допомоги від інших міжнародних організацій. Тому громадянам радять уважно вивчати критерії кожної програми перед подачею заявки.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з пенсіями вже у вересні. За словами експертів, українці старші за 70 років зможуть отримати надбавки у розмірі декілька сотень гривень. Ще додатково 1038 грн отримають самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного догляду.

Також Новини.LIVE повідомляли від якого податку залежить пенсія. Коли людина отримує зарплату, з неї при нарахуванні на картку сплачуються різні платежі. Завжди із зарплати стягується два податки ПДФО та ЄСВ.