Выплаты от международных организаций: могут ли лишить пенсии

Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В ходе полномасштабного вторжения тысячи украинцев получили финансовую поддержку в связи с тяжелым положением. Помощь поступала от международных благотворительных организаций, таких как ООН и Красный Крест. Однако в связи с этим возникает множество вопросов. Один из них: могут ли эти выплаты считаться доходом и повлечь за собой уменьшение или вообще отмену пенсий и социальных льгот.

Сайт Новини.LIVE выяснял нюансы законодательства и условия зачисления средств.

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Считается ли благотворительная помощь доходом

По словам экспертов, сама по себе международная благотворительная помощь не считается доходом налогоплательщика. В Налоговом кодексе Украины четко закреплено, что эти выплаты не включаются в общий годовой налогооблагаемый доход лица.

Однако для того, чтобы эти средства не учитывались при назначении льгот или социальных выплат, должны одновременно выполняться два ключевых условия:

Деньги должны поступать исключительно от официально зарегистрированных благотворительных организаций или фондов. Человек должен иметь соответствующую категорию. Например, статус внутренне перемещенного лица, участника боевых действий и т. п.

При наличии подтверждения обоих статусов полученные деньги не учитываются ни при расчете дохода, ни при определении права на социальные льготы.

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Влияние на пенсию и ограничения между программами

Финансовая помощь от иностранных фондов никоим образом не влияет на размер пенсии. Сумма пенсионного обеспечения рассчитывается исключительно на основе украинского законодательства и стажа, приобретенного на территории Украины.

В то же время эксперты отмечают, что некоторые международные программы имеют внутренние ограничения. Некоторые фонды указывают в условиях, что выплата предоставляется только при отсутствии аналогичной помощи от других международных организаций. Поэтому гражданам рекомендуют внимательно изучать критерии каждой программы перед подачей заявки.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что будет с пенсиями уже в сентябре. По словам экспертов, украинцы старше 70 лет смогут получить надбавки в размере нескольких сотен гривен. Еще дополнительно 1038 грн получат одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном уходе.

Также Новини.LIVE сообщали, от какого налога зависит пенсия. Когда человек получает зарплату, при начислении на карту с неё уплачиваются различные платежи. С зарплаты всегда взимаются два налога: НДФЛ и ЕСВ.