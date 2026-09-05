Дополнительные 2 595 грн к пенсии за проживание в зоне ЧАЭС: условия получения

Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине установлена ежемесячная денежная доплата для отдельных категорий неработающих пенсионеров, проживающих в Чернобыльской зоне. Размер этой выплаты составляет 2595 гривен в соответствии с положениями Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Однако сама по себе регистрация на соответствующих территориях не гарантирует автоматического начисления средств.

Сайт Новини.LIVE разобрался, кто именно имеет право на финансовую помощь, кому в выплатах откажут и как Пенсионный фонд проверяет сведения о получателях.

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Требования для получения доплаты

Ежемесячная доплата назначается неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения. Для получения выплаты недостаточно лишь иметь действующую регистрацию.

Ключевым условием является подтверждение факта проживания или работы на этих территориях в четко определенный период времени:

по состоянию на 26 апреля 1986 года;

или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

По словам экспертов, такие требования подтверждаются наличием официального статуса лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

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Законодательство четко определяет случаи, когда граждан лишают права на доплату в размере 2 595 гривен, даже если они в настоящее время проживают в чернобыльской зоне.

Выплата не назначается лицам, которые:

после аварии на ЧАЭС самостоятельно или по направлению государственной администрации выехали из указанных зон, а позже вернулись туда на постоянное проживание;

зарегистрировали место жительства или переехали на территории радиоактивного загрязнения уже после трагедии на Чернобыльской АЭС.

Тщательная проверка данных

Органы Пенсионного фонда Украины проверяют сведения о проживании граждан в государственных информационных системах. В частности, в Едином государственном демографическом реестре и Реестре территориальной громады.

Если за определенный период данные о проживании лица до 1 января 1993 года отсутствуют в электронных реестрах, Пенсионный фонд Украины принимает решение о подтверждении права на выплату при соблюдении следующих условий:

Наличие у гражданина официального статуса пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Отсутствие в государственных реестрах сведений об изменении этим лицом места жительства после 1 января 1993 года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому не будут назначать пенсионные выплаты по инвалидности. Главным условием для получения пенсии является наличие достаточного страхового стажа, поскольку этот показатель влияет на право назначения выплат. Право на выплаты определяется с учетом установленной группы инвалидности и имеющегося страхового стажа на день обращения за пенсией.

Также Новини.LIVE сообщали, кого из украинцев могут заставить вернуть часть пенсии. Закон требует от граждан регулярно обновлять персональные данные, на основе которых происходит начисление финансовых выплат. Если вовремя не уведомить Пенсионный фонд об изменении жизненных обстоятельств, ежемесячную сумму могут сократить.