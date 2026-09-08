Пенсия со стажем 10 лет: могут ли украинцы рассчитывать на выплаты от государства

Пенсионерки на улице города. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает наличие минимального страхового стажа для получения выплат. Размер пенсии в сентябре 2026 года зависит от количества отработанных месяцев, за которые были уплачены единые социальные взносы. Если человек планирует оформить статус по достижении 60 лет, но имеет всего 10 лет стажа, ему не стоит рассчитывать на классическую пенсию по возрасту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Пенсия без минимального стажа

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2026 году, необходимо накопить достаточный страховой стаж. Минимальные показатели находятся на таком уровне:

33 года — для 60-летнего возраста;

23 года — для 63-летнего возраста;

15 лет — для 65-летнего возраста.

Официальный стаж 10 лет даже для человека в возрасте 65 лет не предусматривает классического пенсионного обеспечения. Такие украинцы могут рассчитывать лишь на получение государственной социальной помощи в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году это 2 595 грн. В то же время существует возможность докупить стаж, если до минимального количества не хватает нескольких месяцев или лет. Придется уплачивать единые социальные взносы в размере 1 902,34 грн за каждый месяц страхового стажа.

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Кто может выйти на пенсию на 10 лет раньше

Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при наличии достаточного общего стажа, включая специальный. Речь идет о представителях таких профессий:

диспетчеров, осуществляющих управление воздушным движением;

специалистов инженерно-технического состава гражданской авиации;

бортпроводников;

работников железнодорожного транспорта и метрополитена;

сотрудников, занятых на полевых геологоразведочных работах, лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторов в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

При установлении права на пенсию для некоторых категорий лиц возраст вообще не учитывается. Это касается артистов, спортсменов, военнослужащих, работников здравоохранения и социального обеспечения, сотрудников авиации и пр. при наличии минимально допустимого стажа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может получить надбавку к пенсии в размере почти 2 600 грн. Доплата предусмотрена для отдельных категорий неработающих лиц, проживающих в Чернобыльской зоне. Ключевым условием является подтверждение факта пребывания или работы на указанной территории.

Также Новини.LIVE рассказывали, что необходимо знать о пенсии для участников боевых действий. Закон предусматривает досрочный выход на финансовое обеспечение от государства по возрасту. УБД могут получить статус после достижения 50 или 55 лет в зависимости от пола.