Выход на пенсию по возрасту: когда размер выплаты может уменьшиться

Пенсионеры. Новини.LIVE

Пенсионер, подающий заявление о переходе с одного вида пенсии на другой, рассчитывает на более высокую выплату. Однако после перерасчета нередко оказывается, что сумма меньше. Причина может крыться не в ошибке Пенсионного фонда, а в том, какой показатель средней зарплаты используется при расчете. Для перехода на другой вид пенсии закон предусматривает отдельные правила, и в некоторых случаях расчет основывается на старой базе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на

Telegraf.

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Что учитывает Пенсионный фонд

При первом назначении пенсии ПФУ учитывает общеукраинский показатель средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году обращения. Для пенсий, назначаемых в 2026 году, берут показатель за 2023–2025 годы. По данным Пенсионного фонда, он составляет 17 482,87 гривен.

Далее эту сумму используют вместе с индивидуальным коэффициентом заработка человека и коэффициентом страхового стажа. Так формируется размер пенсии. Речь идет именно об общеукраинском показателе, а не о средней зарплате конкретного пенсионера.

Почему после перехода пенсия может оказаться меньше

Другая ситуация возникает, когда пенсия уже назначена, а человек хочет перейти на другой ее вид. Например, с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. В большинстве таких случаев закон рассматривает эту процедуру именно как перевод, а не как новое назначение. Поэтому ПФУ, как правило, сохраняет расчетную базу, которая применялась при предыдущем назначении или перерасчете.

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Если пенсия была назначена несколько лет назад, использованный тогда показатель средней зарплаты может быть значительно ниже того, который применяется для новых пенсий сегодня. Из-за этого после перехода ожидаемого увеличения выплаты может вообще не произойти.

Разница между показателями может быть существенной. Только за первый квартал 2026 года показатель средней зарплаты для пенсионных расчетов вырос примерно на 1342 гривны, а отдельные ежемесячные показатели для перерасчетов уже превышают 28 000 гривен.

Два года стажа могут изменить расчет

Существует важное исключение для людей, которые получали пенсию по инвалидности. Если после назначения пенсии по инвалидности человек продолжал официально работать и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, при первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется актуальный показатель средней зарплаты.

Что нужно сделать перед сменой вида пенсии

Перед подачей заявления стоит сравнить два варианта расчета. Для этого нужно:

запросить в ПФУ предварительный расчет обоих вариантов;

выяснить, сколько месяцев страхового стажа накоплено после первоначального назначения пенсии;

сравнить текущую выплату с суммой после перехода;

подавать заявление лишь после того, как станет понятен финансовый результат.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам хотят изменить правила пенсионных накоплений. В Раде предлагают заменить негосударственные пенсионные фонды добровольными и усилить контроль за их работой. Вкладчикам хотят предоставить больше информации о сбережениях, расширить налоговые льготы и создать гарантии на случай закрытия фонда.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда пенсионеров могут "оштрафовать". Смена работы, открытие ФЛП, места жительства или статуса может повлиять на размер пенсии. Если из-за несообщенных изменений возникла переплата, Пенсионный фонд может удерживать излишне полученные средства из будущих выплат.