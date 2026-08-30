Пенсионные накопления по новым правилам: в Раде готовят изменения для тех, кто откладывает деньги на старость

Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам могут предложить новый способ самостоятельно откладывать деньги на пенсию. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание нового формата пенсионных фондов вместо нынешних негосударственных организаций. Планируется усилить контроль за такими фондами, предоставить вкладчикам больше информации об их сбережениях и расширить налоговые льготы для тех, кто откладывает деньги на будущее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15570 от 28 августа 2026 года.

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Что хотят изменить

Сейчас украинцы могут самостоятельно накапливать деньги на пенсию через негосударственные пенсионные фонды. Законопроект предлагает перейти к другой модели — добровольным пенсионным фондам.

По замыслу авторов, такие изменения должны сделать систему более понятной для вкладчиков и ужесточить требования к работе самих фондов. Их предлагают реорганизовать в новую форму или прекратить их деятельность.

Как планируется контролировать пенсионные фонды

За их деятельностью должна следить Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулятор будет контролировать, как работают фонды и что происходит с деньгами вкладчиков.

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Авторы изменений хотят таким образом снизить риски для людей, доверяющих фондам свои пенсионные сбережения. Пересмотреть правила работы фондов решили также из-за необходимости привести украинскую систему в соответствие с европейскими требованиями.

Вкладчикам хотят предоставить больше информации

Люди, которые откладывают деньги в пенсионном фонде, должны получать больше информации о том, куда именно инвестируются их средства и какой результат приносят такие вложения. Таким образом, вкладчик сможет лучше понимать, что происходит с его пенсионными накоплениями.

Что будет с налоговыми льготами

Для людей, которые самостоятельно делают взносы на будущую пенсию, планируется расширить возможности получения налоговой скидки. То есть часть уплаченного налога можно будет вернуть при условии осуществления соответствующих пенсионных взносов.

Для этого отдельно был зарегистрирован законопроект № 15571, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс в связи с возможным принятием закона о добровольных пенсионных фондах.

Что будет с нынешними пенсионными фондами

Если новые правила будут приняты, нынешнюю систему негосударственных пенсионных фондов планируют изменить. Эта часть предложений уже вызывает дискуссии на финансовом рынке. Эксперты опасаются, что более жесткие требования могут оказаться сложными для небольших фондов. Из-за этого часть из них может прекратить работу.

Поэтому также предлагается создать систему гарантирования пенсионных накоплений. При такой модели люди могли бы получить компенсацию в случае закрытия фонда.

Что делать вкладчикам сейчас

Пока людям не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим законопроектом, ведь он еще не стал законом. На данный момент документ находится на рассмотрении парламентского комитета. Поэтому люди, у которых уже есть накопления в негосударственных пенсионных фондах, продолжают руководствоваться действующими правилами.

Чтобы предложенные изменения вступили в силу, законопроект должен пройти парламентскую процедуру и быть подписан Президентом.

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