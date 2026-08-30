Пенсійні накопичення за новими правилами: у Раді готують зміни для тих, хто відкладає гроші на старість

Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українцям можуть запропонувати новий спосіб самостійно накопичувати гроші на пенсію. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення нового формату пенсійних фондів замість нинішніх недержавних організацій. Планується посилити контроль за такими фондами, дати вкладникам більше інформації про їхні заощадження та розширити податкові пільги для тих, хто відкладає гроші на майбутнє.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15570 від 28 серпня 2026 року.

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Що хочуть змінити

Зараз українці можуть самостійно накопичувати гроші на пенсію через недержавні пенсійні фонди. Законопроєкт пропонує перейти до іншої моделі — добровільних пенсійних фондів.

За задумом авторів, такі зміни мають зробити систему зрозумілішою для вкладників і посилити вимоги до роботи самих фондів. Їх пропонують реорганізувати у нову форму або припинити їхню роботу.

Як хочуть контролювати пенсійні фонди

За їхньою діяльністю має стежити Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Регулятор контролюватиме, як працюють фонди та що відбувається з грошима вкладників.

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Вкладникам хочуть дати більше інформації

Люди, які відкладають гроші у пенсійному фонді, мають отримувати більше інформації про те, куди саме інвестують їхні кошти та який результат приносять такі вкладення. Тож вкладник зможе краще розуміти, що відбувається з його пенсійними накопиченнями.

Що буде з податковими пільгами

Для людей, які самостійно роблять внески на майбутню пенсію, хочуть розширити можливості отримання податкової знижки. Тобто частину сплаченого податку можна буде повернути за умови здійснення відповідних пенсійних внесків.

Для цього окремо зареєстрували законопроєкт №15571, який передбачає зміни до Податкового кодексу у зв’язку з можливим ухваленням закону про добровільні пенсійні фонди.

Що буде з нинішніми пенсійними фондами

Якщо нові правила ухвалять, нинішню систему недержавних пенсійних фондів планують змінити. Ця частина пропозицій вже викликає дискусії на фінансовому ринку. Експерти побоюються, що жорсткіші вимоги можуть виявитися складними для невеликих фондів. Через це частина з них може припинити роботу.

Тому також пропонують створити систему гарантування пенсійних накопичень. За такою моделлю люди могли б отримати компенсацію у разі закриття фонду.

Що робити вкладникам зараз

Поки що жодних дій робити через цей законопроєкт людям не потрібно, адже він ще не став законом. Станом на зараз документ перебуває на розгляді парламентського комітету. Тому люди, які вже мають накопичення у недержавних пенсійних фондах, продовжують користуватися чинними правилами.

Щоб запропоновані зміни набули чинності, законопроєкт має пройти парламентську процедуру та бути підписаний Президентом.

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