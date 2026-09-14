Выплаты пенсионерам в сентябре: кого могут оштрафовать и сократить сумму

Пенсионерка на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Требования украинского законодательства относительно получения финансового обеспечения пенсионерами предусматривают своевременное обновление персональных данных и предоставление достоверной информации о себе. В противном случае гражданам грозят строгие санкции, в частности добровольное или принудительное взыскание излишне выплаченных сумм пенсии. Мы разобрались, какие сведения необходимо обновить, обратившись в контролирующий орган.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему пенсионеров могут оштрафовать в сентябре 2026 года.

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Актуализация личных данных пенсионера

От информации о размере заработной платы, продолжительности стажа, наличии особого статуса, месте проживания, начале предпринимательской деятельности и пр. зависит сумма пенсионного обеспечения. Если персональные данные получателя изменились, он должен обновить их, обратившись в Пенсионный фонд.

На расчет ежемесячных выплат от государства влияют такие факты:

трудоустройство;

регистрация собственного бизнеса;

наличие работы по специальности, дающей право на пенсию за выслугу лет;

смена места жительства (предусмотрены надбавки для жителей горных местностей, радиоактивно загрязненных территорий и др.);

изменение статуса (отмена группы инвалидности, лишение статуса ветерана войны);

обстоятельства, дающие право на особый вид пенсии (надбавка за содержание несовершеннолетнего).

"Переплата возникает в результате предоставления работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа; одновременного получения надбавки на иждивенца и пенсии в связи с потерей кормильца; снятие денег в банковском учреждении после смерти пенсионера", — отметили в ПФУ.

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Речь идет не о штрафе в стандартном понимании, а об урезании финансового обеспечения для возврата излишне уплаченных сумм. Украинцы, которые избежали перерасчета пенсии вследствие изменения жизненных обстоятельств, должны добровольно согласиться на уменьшение размера ежемесячных начислений.

В противном случае деньги взыскиваются принудительно на основании решений контролирующего органа и суда. Такие нормы утверждены статьей 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Не стоит скрывать факт обновления персональных данных, дабы в будущем не пришлось возвращать значительную часть пенсионного обеспечения.

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