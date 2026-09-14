Виплати для пенсіонерів у вересні: кого можуть оштрафувати та урізати суму

Пенсіонерка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Вимоги українського законодавства щодо отримання фінансового забезпечення пенсіонерами передбачають своєчасне оновлення персональних даних і надання правдивої інформації про себе. Інакше громадянам загрожують суворі санкції, зокрема добровільне або примусове стягнення надміру сплачених сум пенсії. Ми розібралися, які відомості необхідно актуалізувати, звернувшись до контролюючого органу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому пенсіонерів можуть оштрафувати у вересні 2026 року.

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Актуалізація особистих даних пенсіонера

Від інформації про розмір заробітної плати, тривалість стажу, наявність спеціального статусу, місце проживання, відкриття підприємницької діяльності тощо залежить сума пенсійного забезпечення. Якщо персональні дані отримувача змінилися, він повинен актуалізувати їх, звернувшись до Пенсійного фонду.

На розрахунок щомісячних виплат від держави впливають такі факти:

працевлаштування;

реєстрація власного бізнесу;

наявність роботи за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років;

зміна місця проживання (передбачені надбавки для мешканців гірських місцевостей, радіоактивно забруднених територій тощо);

зміна статусу (скасування групи інвалідності, позбавлення статусу ветерана війни та ін.);

обставини, які надають право на особливий вид пенсії (надбавка за утримання неповнолітнього).

"Переплату спричиняє надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу; одночасне отримання надбавки на утриманця та пенсії у зв’язку зі втратою годувальника; зняття коштів у банківській установ після смерті пенсіонера", — зазначили в ПФУ.

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Йдеться не про штраф у стандартному розумінні, а про урізання фінансового забезпечення для повернення надміру сплачених сум. Українці, які уникнули перерахунку пенсії внаслідок зміни життєвих обставин, повинні добровільно погодитися на зменшення розміру щомісячних нарахувань.

У протилежному випадку кошти стягують примусово на підставі рішень контролюючого органу та суду. Такі норми затверджені статтею 50 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Не варто приховувати факт оновлення персональних даних, аби не довелося повертати значну частину пенсійного забезпечення у майбутньому.

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