Соціальна допомога замість пенсії: скільки коштує докупити страховий стаж у 2026 році

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українці, які досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідної кількості страхового стажу, не мають права на призначення класичної трудової пенсії. Замість неї держава виплачує спеціальну виплату, розмір якої прив'язаний до прожиткового мінімуму. Це так звана соціальна пенсія.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про умови призначення виплат, а також чи можна докупити відсутні роки стажу.

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Хто може отримувати та який розмір соціальної пенсії

Державна соціальна допомога призначається людям, які досягли 65 років, але мають менше ніж 15 років страхового стажу. Для її отримання людина повинна постійно проживати в Україні та не мати інших державних виплат.

Базова виплата становить 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, однак із законодавчою доплатою її розмір підтягують до 100%. У 2026 році гарантована щомісячна сума становить 2 595 грн. Виплата здійснюється щомісяця до 25 числа.

Чи можна докупити страховий стаж у 2026 році

Як повідомляють експерти, громадяни можуть придбати невистачаючі роки до пенсії. Для цього необхідно самостійно сплатити внески за себе або за своїх родичів через укладення договору з ПФУ.

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Залежно від потреби існує два варіанти укладення угоди:

Поступова купівля (на майбутнє). Договір укладається на термін від 1 до 5 років із щомісячною сплатою мінімального страхового внеску, що дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати. У вересні 2026 року один місяць такого стажу коштує 1 902,34 гривні. Одноразова купівля (для термінового виходу на пенсію). Дозволяє закрити прогалину в стажі за попередні періоди без очікування, але коштує вдвічі дорожче — 44% від мінімалки. Один місяць стажу за цією схемою у 2026 році обійдеться у 3 804,68 грн.

Які документи необхідні для купівлі стажу

Для оформлення докупівлі стажу заявник подає до Пенсійного фонду заяву встановленого зразка, копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки та довідку форми ОК-5.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що деяким пенсіонерам необхідно пройти ідентифікацію особи. Категорії громадян, для яких процедура верифікації вважається обов’язковою, визначені в постанові "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Верифікація особи здійснюється різними способами.

Також Новини.LIVE розповідали, кому виплатять лише 25% від пенсії. Йдеться про осіб, які перебувають на державному утриманні. Наприклад, проживають у відповідних закладах — пансіонатах і будинках для людей похилого віку.