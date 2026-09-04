Ідентифікація пенсіонерів: хто обов’язково повинен пройти і скільки залишилося часу

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть втратити пенсії після 2026 року. Закон вимагає від громадян, які входять у визначені категорії, щороку проходити фізичну ідентифікацію. Ця процедура дозволяє підтвердити особу отримувача та дає "зелене світло" контролюючому органу для нарахування коштів. Ми розібралися, кому потрібно здійснити верифікацію та скільки є часу для цього.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 11.02.2025 № 299.

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Хто повинен пройти фізичну ідентифікацію

Категорії громадян, для яких процедура верифікації вважається обов’язковою, визначені в постанові "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Згідно з документом, до 31 грудня 2026 року фізичну ідентифікацію для отримання виплат повинні здійснити:

пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України;

отримувачі коштів, які мешкають на тимчасово окупованих РФ територіях України.

"Якщо пенсіонер перемістився з ТОТ, йому доцільно змінити адресу, за якою виплачується пенсія, на адресу за новим місцем проживання на підконтрольній Україні території. Це дозволить уникнути необхідності щороку проходити фізичну ідентифікацію", — пояснили в ПФУ.

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Верифікація особи здійснюється різними способами. Наприклад, можна пройти процедуру онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з авторизацією через Дія.Підпис. Також доступна ідентифікація за допомогою відеозв’язку, через закордонні дипломатичні установи та особисто у відділенні ПФУ.

Як перевести пенсійну справу

Стаття 47 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" говорить, що виплата пенсійного забезпечення здійснюється за місцем фактичного перебування, вказаного у заяві. Натомість адреса задекларованого чи зареєстрованого місця проживання до уваги не береться.

В деяких випадках доцільно перевести пенсійну справу на іншу адресу, зокрема якщо людина перемістилася з тимчасово окупованої території до підконтрольного Україні населеного пункту. Тоді не доведеться щороку проходити фізичну ідентифікацію, підтверджуючи свою особу.

Для переведення пенсії за іншим місцем проживання необхідно подати заяву в ПФУ. Достатньо скористатися функціоналом вебпорталу (через особистий кабінет) або звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому виплачують усього 25% від пенсій. Чверть суми отримують пенсіонери, які перебувають на повному державному утриманні. Однак наявність пенсії за особливі заслуги передбачає збереження повного призначеного розміру.

Також Новини.LIVE розповідали, чи враховують стаж, набутий за кордоном, для розрахунку суми пенсійного забезпечення. Згідно з українським законодавством, ці роки впливають лише на час виходу на пенсію за віком. А суму обчислюють з використанням стажу в Україні.