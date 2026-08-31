Розмір пенсії в Україні: чи допоможе страховий стаж за кордоном збільшити суму

Пенсіонер на автобусній зупинці. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців довгий час мешкають за кордоном та офіційно працюють. Вони набувають страхового стажу, сподіваючись на зростання суми пенсії. Однак місяці/роки роботи в Польщі або Німеччині враховують лише для визначення права на пенсію за віком. Закон передбачає використання у формулі лише стажу, набутого на території України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна використати страховий стаж, набутий за кордоном, для визначення розміру пенсії в Україні.

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Як використовується стаж, набутий за кордоном

Держава уклала низку міжнародних договорів із питань соціального забезпечення. Ці документи регулюють, поміж іншого, порядок виплати пенсій громадянам, які постійно проживають за кордоном. Пропорційний принцип діє між Україною та Іспанією, Латвією, Польщею, Болгарією, Чехією, Естонією, Словаччиною та ін.

"Це означає, що під час визначення права на пенсію враховується страховий стаж, набутий в договірній країні. При цьому кожна держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території", — пояснили в ПФУ.

Іншими словами, можна використати стаж у Польщі для виходу на пенсію за віком, якщо українського стажу недостатньо. Проте на розмір виплати ці роки ніяк не вплинуть, оскільки суму розраховують виключно по стажу, набутому відповідно до законодавства України.

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Мінімальна та максимальна пенсія

Раніше ми розповідали, скільки мінімально та максимально виплатять українським пенсіонерам у вересні 2026 року. Нижні ліміти суми залежать від індивідуальних обставин, поділяючи отримувачів на кілька категорій, а саме:

для громадян без достатнього стажу — 2 595 грн;

для непрацюючих осіб від 65 років із повним стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) — 4 213 грн;

для людей від 80 років за стажем (не менше 25 років — для чоловіків, не менше 20 років — для жінок) — 4 213 грн;

для пенсіонерів від 70 до 80 років із повним страховим стажем — 4 050 грн.

Максимальна виплата у вересні 2026 року дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 25 950 грн. Водночас спеціальні закони дозволяють деяким колишнім службовцям отримувати в рази більше. Йдеться про суддів, прокурорів, народних депутатів тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким українцям можуть урізати пенсію. Закон вимагає від громадян інформувати ПФУ про зміну життєвих обставин, які впливають на нарахування виплат. Якщо цього не зробити, існує ризик втратити частину фінансового забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, як зміняться фінанси українців у вересні 2026 року. Соціальні стандарти переглядати не планують, отже розміри пенсійних виплат і мінімальної зарплати залишаться на попередніх рівнях. Хоча деякі нововведення зачеплять кожного.