Размер пенсии в Украине: поможет ли страховой стаж за границей увеличить сумму

Пенсионер на автобусной остановке. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы долгое время живут за границей и официально работают. Они приобретают страховой стаж, надеясь на увеличение суммы пенсии. Однако месяцы/годы работы в Польше или Германии учитывают лишь для определения права на пенсию по возрасту. Закон предусматривает использование в формуле только стажа, приобретенного на территории Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли использовать страховой стаж, приобретенный за границей, для определения размера пенсии в Украине.

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Как используется стаж, приобретенный за границей

Государство заключило ряд международных договоров по социальному обеспечению. Эти документы регулируют, среди прочего, порядок выплаты пенсий гражданам, постоянно проживающим за границей. Пропорциональный принцип действует между Украиной и Испанией, Латвией, Польшей, Болгарией, Чехией, Эстонией, Словакией и пр.

"Это значит, что при определении права на пенсию учитывается страховой стаж, приобретенный в договорной стране. При этом каждое государство назначает пенсию за страховой стаж, приобретенный на его территории", — пояснили в ПФУ.

Другими словами, можно использовать стаж в Польше для выхода на пенсию по возрасту, если украинского стажа недостаточно. Однако на размер выплаты эти годы никак не повлияют, поскольку сумму рассчитывают исключительно по стажу, приобретенному в соответствии с законодательством Украины.

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Минимальная и максимальная пенсия

Раньше мы рассказывали, сколько минимально и максимально выплатят украинским пенсионерам в сентябре 2026 года. Нижние лимиты суммы зависят от индивидуальных обстоятельств, разделяя получателей на несколько категорий, а именно:

для граждан без достаточного стажа — 2 595 грн;

для неработающих лиц от 65 лет с полным стажем (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) — 4 213 грн;

для людей от 80 лет по стажу (не менее 25 лет — для мужчин, не менее 20 лет — для женщин) — 4 213 грн;

для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным страховым стажем — 4 050 грн.

Максимальная выплата в сентябре 2026 года равна десятикратному размеру прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 25 950 грн. В то же время специальные законы позволяют некоторым бывшим служащим получать в разы больше. Речь идет о судьях, прокурорах, народных депутатах и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым украинцам могут урезать пенсию. Закон требует от граждан информировать ПФУ об изменении жизненных обстоятельств, влияющих на начисление выплат. Если этого не сделать, существует риск потерять часть финансового обеспечения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменятся финансы украинцев в сентябре 2026 года. Социальные стандарты пересматривать не планируют, поэтому размеры пенсионных выплат и минимальной зарплаты останутся на прежних уровнях. Хотя некоторые нововведения коснутся каждого.