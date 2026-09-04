Идентификация пенсионеров: кто обязательно должен пройти и сколько времени осталось

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут лишиться пенсий после 2026 года. Закон требует от граждан, относящихся к определенным категориям, ежегодно проходить физическую идентификацию. Эта процедура позволяет подтвердить личность получателя и дает "зеленый свет" контролирующему органу для начисления средств. Мы разобрались, кому необходимо пройти верификацию и сколько времени на это отведено.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 11.02.2025 № 299.

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Кто должен пройти физическую идентификацию

Категории граждан, для которых процедура верификации считается обязательной, определены в постановлении "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности".

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года физическую идентификацию для получения выплат должны пройти:

пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины;

получатели денег, проживающие на временно оккупированных РФ территориях Украины.

"Если пенсионер переехал с ВОТ, ему целесообразно изменить адрес, по которому выплачивается пенсия, на адрес по новому месту жительства на подконтрольной Украине территории. Это позволит избежать необходимости ежегодно проходить физическую идентификацию", — пояснили в ПФУ.

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Верификация личности осуществляется различными способами. Например, можно пройти процедуру онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с авторизацией через Дія.Підпис. Также доступна идентификация с помощью видеосвязи, через зарубежные дипломатические учреждения и лично в отделении ПФУ.

Как перевести пенсионное дело

Статья 47 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" гласит, что выплата пенсионного обеспечения осуществляется по месту фактического пребывания, указанному в заявлении. При этом адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства не принимается во внимание.

В некоторых случаях целесообразно перевести пенсионное дело на другой адрес, в частности если человек переместился с временно оккупированной территории в подконтрольный Украине населенный пункт. Тогда не придется ежегодно проходить физическую идентификацию, подтверждая свою личность.

Для перевода пенсии по другому месту жительства необходимо подать заявление в ПФУ. Достаточно воспользоваться функционалом веб-портала (через личный кабинет) или обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому выплачивают всего 25% от пенсий. Четверть суммы получают пенсионеры, находящиеся на полном государственном содержании. Однако наличие пенсии за особые заслуги предусматривает сохранение полного назначенного размера.

Также Новини.LIVE рассказывали, учитывается ли стаж, полученный за рубежом, при расчете суммы пенсионного обеспечения. Согласно украинскому законодательству, эти годы влияют лишь на срок выхода на пенсию по возрасту. А сумму рассчитывают с учетом стажа в Украине.