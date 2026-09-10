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Главная Экономика Покупка стажа для пенсии: сколько будет стоить один месяц в 2026 году

Покупка стажа для пенсии: сколько будет стоить один месяц в 2026 году

Ua ru
10 сентября 2026 05:45
Социальная помощь вместо пенсии: сколько будет стоить доплатить страховой стаж в 2026 году
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не накопившие необходимого страхового стажа, не имеют права на назначение традиционной трудовой пенсии. Вместо нее государство выплачивает специальное пособие, размер которого привязан к прожиточному минимуму. Это так называемая социальная пенсия.

Сайт Новини.LIVE выяснял условия назначения выплат, а также можно ли докупить недостающие годы стажа.

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Кто может получать и каков размер социальной пенсии

Государственная социальная помощь назначается людям, достигшим 65 лет, но имеющим менее 15 лет страхового стажа. Для её получения человек должен постоянно проживать в Украине и не получать других государственных выплат.

Базовая выплата составляет 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, однако с законодательной доплатой её размер доводится до 100%. В 2026 году гарантированная ежемесячная сумма составляет 2 595 грн. Выплата осуществляется ежемесячно до 25 числа.

Можно ли докупить страховой стаж в 2026 году

Как сообщают эксперты, граждане могут приобрести недостающие годы до пенсии. Для этого необходимо самостоятельно уплатить взносы за себя или за своих родственников путем заключения договора с ПФУ.

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В зависимости от потребности существует два варианта заключения договора:

  1. Постепенная покупка (на будущее). Договор заключается на срок от 1 до 5 лет с ежемесячной уплатой минимального страхового взноса, равного 22% от минимальной заработной платы. В сентябре 2026 года один месяц такого стажа стоит 1 902,34 гривны.
  2. Единовременная покупка (для срочного выхода на пенсию). Позволяет восполнить пробелы в стаже за предыдущие периоды без ожидания, но стоит вдвое дороже — 44% от минимальной заработной платы. Один месяц стажа по этой схеме в 2026 году обойдется в 3 804,68 грн.

Какие документы необходимы для покупки стажа

Для оформления докупки стажа заявитель подает в Пенсионный фонд заявление установленного образца, копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки и справку формы ОК-5.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторым пенсионерам необходимо пройти идентификацию личности. Категории граждан, для которых процедура верификации считается обязательной, определены в постановлении "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности". Верификация личности осуществляется различными способами.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому выплатят лишь 25 % от пенсии. Речь идет о лицах, находящихся на государственном иждивении. Например, проживающих в соответствующих учреждениях — пансионатах и домах престарелых.

ПФУ пенсионеры соцвыплаты пенсия трудовой стаж
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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