Виплати для пенсіонерів у вересні: кому призначили соціальну допомогу та в якому розмірі

Пенсіонерка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Виплати особам похилого віку передбачають різні види фінансової підтримки. Пенсія для українців доступна в разі наявності достатнього страхового стажу. У протилежному випадку громадянам нараховують державну соціальну допомогу, розмір якої залежить від індивідуальних обставин. Ми розібралися, кому не варто розраховувати на класичну пенсію у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про виплати від держави для українців без стажу.

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Розмір соціальної допомоги для українців

Відсутність стажу передбачає нарахування виплат у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році перебуває на рівні 2 595 грн. Згідно з Пенсійним фондом, право на кошти мають люди з інвалідністю, діти померлого годувальника та українці від 65 років.

Наші громадяни можуть розраховувати на такі суми щомісяця:

3 892,50 грн (150%) — на трьох і більше дітей померлого годувальника;

3 114 грн (120%) — на двох дітей померлого годувальника;

2 595 грн (100%) — на одну дитину померлого годувальника, людям з інвалідністю I групи та жінкам зі званням "Мати-героїня";

2 076 грн (80%) — людям з інвалідністю II групи;

1 557 грн (60%) — людям з інвалідністю III групи;

1 297,50 грн (50%) — священнослужителям;

778,50 грн (30%) — людям, які досягли віку 65 років.

"Особам, у яких щомісячний розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, надається державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру", — уточнили в ПФУ.

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На який термін надають виплати

Пенсіонерам призначають державну соціальну допомогу довічно, особам з інвалідністю — до моменту скасування групи, дітям померлого годувальника — до 18 років (студентам і дітям-сиротам — до 23 років).

Перерахунок здійснюється автоматично без необхідності звертатися в контролюючий орган у разі зміни/встановлення групи інвалідності та підвищення прожиткового мінімуму.

Щоб оформити грошову підтримку, потрібно подати відповідну заяву до сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування (сільської/міської ради, ЦНАП).

Також доступне онлайн-звернення за допомогою функціоналу порталу електронних послуг ПФУ, мобільного застосунку чи Дії з накладенням КЕП. Альтернативний варіант — надіслати заяву поштою на адресу територіального відділення Пенсійного фонду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може розраховувати на 25% пенсії у вересні 2026 року. Чверть суми виплачують українцям, які перебувають на повному державному утриманні. Водночас частину можуть нараховувати непрацездатним членам родини пенсіонера.

Також Новини.LIVE розповідали, хто має право вийти на пенсію за віком у 50 років. Пільга передбачена для жінок, які народили п’ятьох і більше дітей, виховавши їх до шестирічного віку. Плюс до переліку категорій осіб відносять матерів осіб з інвалідністю з дитинства.