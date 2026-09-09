Выплаты пенсионерам в сентябре: кому назначили социальную помощь и в каком размере

Пенсионерка на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Выплаты пожилым людям предусматривают различные виды финансовой поддержки. Пенсия для украинцев доступна при наличии достаточного страхового стажа. В противном случае гражданам начисляют государственную социальную помощь, размер которой зависит от индивидуальных обстоятельств. Мы разобрались, кому не стоит рассчитывать на классическую пенсию в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о выплатах от государства для украинцев без стажа.

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Размер социальной помощи для украинцев

Отсутствие стажа предполагает начисление выплат в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 грн. Согласно данным Пенсионного фонда, право на эти деньги имеют люди с инвалидностью, дети умершего кормильца и украинцы в возрасте от 65 лет.

Наши граждане могут рассчитывать на такие суммы ежемесячно:

3 892,50 грн (150%) — на троих и более детей умершего кормильца;

3 114 грн (120%) — на двоих детей умершего кормильца;

2 595 грн (100%) — на одного ребенка умершего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам со званием "Мать-героиня";

2 076 грн (80%) — лицам с инвалидностью II группы;

1 557 грн (60%) — лицам с инвалидностью III группы;

1 297,50 грн (50%) — священнослужителям;

778,50 грн (30%) — лицам, достигшим 65 лет.

"Лицам, у которых ежемесячный размер государственной социальной помощи не достигает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, предоставляется государственная адресная помощь в сумме, недостающей до указанного размера", — уточнили в ПФУ.

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На какой срок предоставляются выплаты

Пенсионерам назначают государственную социальную помощь пожизненно, лицам с инвалидностью — до момента отмены группы инвалидности, детям умершего кормильца — до 18 лет (студентам и детям-сиротам — до 23 лет).

Перерасчет осуществляется автоматически без необходимости обращаться в контролирующий орган в случае изменения/установления группы инвалидности и повышения прожиточного минимума.

Чтобы оформить денежную поддержку, необходимо подать соответствующее заявление в сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда или через уполномоченных лиц органов местного самоуправления (сельского/городского совета, ЦНАП).

Также доступно онлайн-обращение с помощью функционала портала электронных услуг ПФУ, мобильного приложения либо Дії с наложением КЭП. Альтернативный вариант — отправить заявление по почте на адрес территориального отделения Пенсионного фонда.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может рассчитывать на 25% пенсии в сентябре 2026 года. Четверть суммы выплачивают украинцам, находящимся на полном государственном иждивении. В то же время часть может начисляться нетрудоспособным членам семьи пенсионера.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право выйти на пенсию по возрасту в 50 лет. Льгота предусмотрена для женщин, родивших пятерых и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Кроме того, в перечень категорий лиц относят матерей людей с инвалидностью с детства.