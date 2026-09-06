Досрочная пенсия для женщин в 50 лет: кто может оформить выплаты на 10 лет раньше

Две пенсионерки на улице. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев выходят на пенсию в 60 лет, однако некоторые категории граждан могут оформить выплаты по возрасту гораздо раньше. Это касается женщин, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых или больше детей. Кроме того, для матерей предусмотрели предоставление услуг на льготных условиях. Мы выяснили, какой стаж необходим для выхода на пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Досрочная пенсия для женщин

Статья 115 "Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" гласит, что по достижении возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа могут выйти на пенсию по возрасту:

женщины, которые родили пятерых и более детей, воспитали их до шестилетнего возраста;

матери лиц с инвалидностью с детства;

матери тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность.

"По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей до шестилетнего возраста осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии стажа не менее 20 лет", — говорится в законе.

Чтобы получать пенсионное обеспечение со дня рождения, нужно обратиться в ПФУ не ранее чем за месяц до достижения 50 лет и не позднее чем через три месяца после этого. В противном случае выплаты будут начисляться с даты подачи заявления.

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Ранее мы рассказывали, что некоторые пенсионеры должны обязательно пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года, иначе начисление выплат может быть приостановлено. Закон предусматривает верификацию личности для таких категорий граждан:

пенсионеров, временно проживающих за границей;

пожилых людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

Без физической идентификации контролирующий орган не может быть уверен, что пенсию получает именно тот человек, для которого предназначена эта сумма. Верификация осуществляется различными способами, в частности онлайн через веб-портал электронных услуг, с помощью видеосвязи, в зарубежном дипломатическом учреждении и отделении ПФУ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым пенсионерам в сентябре выплатят всего 25% от суммы. Речь идет о лицах, находящихся на полном государственном содержании. Другая схема распределения действует в случае наличия нетрудоспособных членов семьи.

Также Новини.LIVE рассказывали, учитывается ли стаж, полученный в Польше, для пенсионного обеспечения в Украине. Закон предусматривает использование лет работы за рубежом только для определения права на пенсию. То есть увеличить размер выплаты благодаря стажу в Польше невозможно.