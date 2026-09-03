Как не лишиться пенсии в 60 лет: сроки подачи заявления в ПФУ в 2026 году

Три женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Многие думают, что после выхода на пенсию выплаты автоматически поступят на карту. Украинцы, достигшие 60-летнего возраста и получившие право на заслуженный отдых, рискуют потерять значительную часть денег. Причиной финансовых потерь может стать банальная отсрочка визита в Пенсионный фонд Украины. В ведомстве предупреждают: чем дольше будущий пенсионер откладывает подачу документов, тем большую сумму выплат он окончательно теряет.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как действовать, чтобы сохранить пенсионные выплаты.

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Четыре месяца на подачу заявления в ПФУ

Как отмечают эксперты, чтобы получить положенные пенсионные выплаты в полном объеме сразу после достижения 60 лет, граждане должны строго соблюдать установленные временные рамки. ПФУ предоставляет будущим пенсионерам в общей сложности четыре месяца для подачи заявления: подать заявление и пакет документов можно за месяц до дня рождения или в течение трех месяцев после него. Если пропустить этот срок, пенсия будет назначена не с момента достижения 60 лет, а только с даты фактической регистрации заявления.

Требования к стажу в 2026 году

Для своевременного выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь достаточное количество официально отработанных лет. В 2026 году планка стажа составляет не менее 33 лет.

В последующие годы она будет только расти:

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34 года — в 2027 году;

35 лет — в 2028 году.

Если же в 2026 году 60-летнему гражданину не хватает накопленного стажа, выход на пенсию откладывается. При наличии от 23 до 32 лет официального стажа оформить выплаты удастся только в 63 года. А при наличии от 15 до 23 лет — не ранее 65 лет.

Важная проверка данных

Заранее проверить состояние собственного страхового стажа рекомендуют всем потенциальным пенсионерам. Как сообщают эксперты, все данные об официальном трудоустройстве, начиная с 1 января 2004 года, уже внесены в Государственный реестр застрахованных лиц. Однако информация о предыдущей трудовой деятельности может отсутствовать. Уточнить это можно, лично обратившись в ПФУ или через личный кабинет на веб-портале учреждения. Если периоды работы до 2004 года не отображаются в электронной системе, их необходимо добавить, предоставив бумажную трудовую книжку в отделение или загрузив её отсканированную копию через портал.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали, будет ли учтён стаж работы в Польше для выхода на пенсию в Украине. Из-за полномасштабной войны многие украинцы долгое время проживают за границей и официально работают. Однако годы работы в Польше или Германии учитываются только для определения права на пенсию по возрасту.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому могут сократить пенсионные выплаты. Закон требует от граждан регулярно обновлять персональные данные, на основании которых происходит начисление финансовых выплат. Если вовремя не уведомить Пенсионный фонд об изменении жизненных обстоятельств, ежемесячную сумму могут сократить.