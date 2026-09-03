Як не втратити пенсію у 60 років: строки звернення до ПФУ у 2026 році

Три жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Багато хто думає, що після виходу на пенсію, виплати автоматично зарахуються на картку. Українці, які досягли 60-річного віку та здобули право на заслужений відпочинок, ризикують втратити значну частину грошей. Причиною фінансових втрат може стати банальне зволікання з візитом до Пенсійного фонду України. У відомстві застерігають, що довше майбутній пенсіонер відкладає подачу документів, то більшу суму виплат він остаточно втрачає.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про алгоритм дій для збереження пенсійних виплат.

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Чотири місяців для подачі заяви до ПФУ

Як зазначають експерти, щоб отримати належні пенсійні виплати у повному обсязі одразу після досягнення 60 років, громадяни мають суворо дотримуватися встановлених часових рамок. ПФУ дає майбутнім пенсіонерам загалом чотири місяці для звернення: подати заяву та пакет документів можна за місяць до дня народження або протягом трьох місяців після нього. Якщо пропустити цей дедлайн, пенсію призначать не з моменту виповнення 60 років, а лише від дати фактичної реєстрації звернення.

Вимоги до стажу у 2026 році

Для вчасного виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати достатню кількість офіційно відпрацьованих років. У 2026 році планка стажу становить щонайменше 33 роки.

У наступних роках вона лише продовжить зростати:

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34 роки — у 2027 році;

35 років — у 2028 році.

Якщо ж у 2026 році 60-річному громадянину не вистачає накопиченого стажу, вихід на пенсію відкладається. При наявності від 23 до 32 років офіційної праці оформити виплати вдасться лише у 63 роки. А за наявності від 15 до 23 років — не раніше 65 років.

Важлива перевірка даних

Заздалегідь перевірити стан власного страхового стажу рекомендують усім потенційним пенсіонерам. Як повідомляють експерти, всі дані про офіційне працевлаштування починаючи з 1 січня 2004 року вже внесені до Державного реєстру застрахованих осіб. Однак інформація про попередню трудову діяльність може бути відсутня. З'ясувати це можна особисто звернувшись в ПФУ або через особистий кабінет на вебпорталі установи. Якщо періоди роботи до 2004 року не відображаються в електронній системі, їх необхідно додати, надавши паперову трудову книжку у відділення або завантаживши її скановану копію через портал.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чи врахують стаж роботи в Польщі для виходу на пенсію в Україні. Через повномасштабну війну чимало українців довгий час мешкають за кордоном та офіційно працюють. Однак роки роботи в Польщі або Німеччині враховують лише для визначення права на пенсію за віком.

Також Новини.LIVE розповідали, кому можуть урізати пенсійні виплати. Закон вимагає від громадян регулярно оновлювати персональні дані, на основі яких відбувається нарахування фінансових виплат. Якщо вчасно не сповістити Пенсійний фонд про зміну життєвих обставин, щомісячну суму можуть урізати.