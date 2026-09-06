Дострокова пенсія для жінок у 50 років: хто може оформити виплати на 10 років раніше

Дві пенсіонерки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців виходять на пенсію у 60 років, однак деякі категорії громадян можуть оформити виплати за віком набагато раніше. Це стосується жінок, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох або більше дітей. Додатково для матерів передбачили надання послуг на пільгових умовах. Ми дізналися, скільки потрібно стажу для виходу на пенсію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Дострокова пенсія для жінок

Стаття 115 "Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян" говорить, що після досягнення віку 50 років та за наявності щонайменше 15 років страхового стажу можуть вийти на пенсію за віком:

жінки, які народили п’ятьох і більше дітей, виховали їх до шестирічного віку;

матері осіб з інвалідністю з дитинства;

матері тяжко хворих дітей, яким не встановили інвалідність.

"За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей до шестирічного віку здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років та за наявності стажу не менше 20 років", — йдеться в законі.

Щоб отримувати пенсійне забезпечення з дня народження, потрібно звернутися в ПФУ не раніше ніж за місяць до досягнення 50 років і не пізніше трьох місяців після цього. Інакше виплати призначать з дати подання заяви.

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Хто може залишитися без пенсії

Раніше ми розповідали, що деякі пенсіонери повинні обов'язково пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року, інакше нарахування виплат можуть призупинити. Закон передбачає верифікацію особи для таких категорій громадян:

пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном;

людей похилого віку, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Без фізичної ідентифікації контролюючий орган не може бути впевненим, що пенсію отримує саме та особа, для якої призначена сума. Верифікація здійснюється різними способами, зокрема онлайн через вебпортал електронних послуг, за допомогою відеозв'язку, в закордонній дипломатичній установі та відділені ПФУ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам у вересні виплатять усього 25% від суми. Йдеться про осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Інша механіка розподілу діє у випадку наявності непрацездатних членів родини.

Також Новини.LIVE розповідали, чи враховується стаж, набутий у Польщі, до пенсійного забезпечення в Україні. Закон передбачає використання років роботи за кордоном лише для визначення права на пенсію. Тобто збільшити розмір виплати завдяки стажу в Польщі неможливо.