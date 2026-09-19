Перехід на пенсію за віком: коли виплата може стати меншою

Пенсіонери. Новини.LIVE

Пенсіонер, який подає заяву на перехід з одного виду пенсії на інший, розраховує на більшу виплату. Але після перерахунку нерідко можна побачити меншу суму. Причина може бути не в помилці Пенсійного фонду, а в тому, який показник середньої зарплати використовують під час розрахунку. Для переведення на інший вид пенсії закон передбачає окремі правила, і в деяких випадках розрахунок спирається на стару базу.

Про цей повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

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Що враховує Пенсіний фонд

Під час першого призначення пенсії ПФУ враховує загальноукраїнський показник середньої зарплати за три календарні роки, що передують року звернення. Для пенсій, які призначаються у 2026 році, беруть показник за 2023–2025 роки. За даними Пенсійного фонду, він становить 17 482,87 гривень.

Далі цю суму використовують разом з індивідуальним коефіцієнтом заробітку людини та коефіцієнтом страхового стажу. Так формується розмір пенсії. Йдеться саме про загальноукраїнський показник, а не про середню зарплату конкретного пенсіонера.

Чому після переходу пенсія може виявитися меншою

Інша ситуація виникає, коли пенсія вже призначена, а людина хоче перейти на інший її вид. Наприклад, із пенсії по інвалідності на пенсію за віком. У більшості таких випадків закон розглядає процедуру саме як переведення, а не нове призначення. Через це ПФУ, як правило, зберігає розрахункову базу, яку застосовували під час попереднього призначення або перерахунку.

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Якщо пенсію призначили кілька років тому, використаний тоді показник середньої зарплати може бути значно нижчим за той, який застосовується для нових пенсій сьогодні. Через це після переходу очікуваного збільшення виплати може взагалі не відбутися.

Розрив між показниками може бути суттєвим. Лише за перший квартал 2026 року показник середньої зарплати для пенсійних розрахунків зріс приблизно на 1342 гривні, а окремі щомісячні показники для перерахунків уже перевищують 28 000 гривень.

Два роки стажу можуть змінити розрахунок

Є важливий виняток для людей, які отримували пенсію по інвалідності. Якщо після призначення пенсії по інвалідності людина продовжувала офіційно працювати та накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується свіжий показник середньої зарплати.

Що зробити перед зміною виду пенсії

Перед поданням заяви варто порівняти два варіанти розрахунку. Для цього потрібно:

попросити у ПФУ попередній розрахунок обох варіантів;

з’ясувати, скільки місяців страхового стажу накопичено після попереднього призначення пенсії;

порівняти нинішню виплату із сумою після переходу;

подавати заяву лише після того, як стане зрозумілим фінансовий результат.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям хочуть змінити правила пенсійних накопичень. У Раді пропонують замінити недержавні пенсійні фонди добровільними та посилити контроль за їхньою роботою. Вкладникам хочуть дати більше інформації про заощадження, розширити податкові пільги й створити гарантії на випадок закриття фонду.

Також Новини.LIVE розповідали, коли пенсіонерів можуть "оштрафувати". Зміна роботи, відкриття ФОП, місця проживання чи статусу може вплинути на розмір пенсії. Якщо через неповідомлені зміни виникла переплата, Пенсійний фонд може утримувати надміру отримані кошти з майбутніх виплат.