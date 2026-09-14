Пенсіонерам виплатять пенсію за пів року наперед: які умови діють у 2026 році

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати пенсію одразу за шість місяців наперед. Така можливість пов’язана з виїздом людини за кордон на постійне місце проживання. Водночас перебування в іншій країні для отримання авансу замало. Щоб виплатили гроші, пенсіонер має виконати декілька важливих умов.

Про це розповіла адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Коли пенсію виплачують наперед

Якщо пенсіонер офіційно виїжджає з України на постійне проживання за кордон і знімається з реєстрації місця проживання, він може подати заяву на виплату пенсії за шість місяців наперед. Гроші рахують з місяця, який настає після місяця зняття з реєстрації.

Наприклад, якщо людина знялася з реєстрації у травні, виплата наперед стосуватиметься наступних шести місяців — червня, липня, серпня, вересня, жовтня та листопада.

Якщо ж пенсіонер просто живе за кордоном, але не оформлював виїзд на постійне проживання і офіційно залишився на обліку в ПФУ, виплата за шість місяців наперед не запускається. Але пенсію продовжують платити за звичайним графіком.

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Чи зникає право на пенсію через переїзд

Офіційний виїзд на постійне проживання за кордон та отримання шести пенсій одразу не означає остаточної втрати права на виплату. Раніше закон містив норму, через яку виплату пенсії за кордоном могли припиняти, якщо між Україною та країною проживання не було відповідного міжнародного договору.

Але 7 жовтня 2009 року Конституційний суд визнав такі положення неконституційними. Цю позицію також підтверджував Верховний Суд.

За словами адвоката, право на пенсію за людиною зберігається незалежно від місця проживання. Поновити виплату можна і після тривалої перерви.

Що робити у разі відмови ПФУ

Траплялися ситуації, коли після виїзду людини за кордон Пенсійний фонд трактував зняття з обліку та отримання одноразової виплати як остаточне припинення пенсії.

Але судова практика, за словами Хомич, підтверджує збереження права на пенсію. Верховний Суд розглядав справи людей, які виїхали за кордон ще в 1990-х роках або раніше. Після поновлення виплати їхні пенсії індексували так само, як пенсії людей, які залишалися в Україні. Тож якщо Пенсійний фонд відмовляється поновити виплати, можна звертатися до суду.

Що потрібно зробити пенсіонеру

Якщо людина планує виїхати з України на постійне проживання, спочатку потрібно офіційно оформити зняття з обліку, після чого за заявою можна отримати пенсію за шість місяців наперед. За потреби особу можна підтвердити через "Дію", відеозв’язок або консульство.

Раніше Новини.LIVE писали, кому потрібно пройти фізичну ідентифікацію для збереження пенсії. До 31 грудня це необхідно зробити пенсіонерам за кордоном та тим, хто живе на тимчасово окупованих територіях. Після виїзду з ТОТ пенсію можна перевести за новою адресою, щоб надалі не проходити ідентифікацію щороку.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть дозволити по-новому накопичувати гроші на пенсію. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про добровільні пенсійні фонди, діяльність яких хочуть посилено контролювати. Також планують розширити податкові пільги, але поки документ лише розглядають у парламенті.