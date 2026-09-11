Боржникам-пенсіонерам хочуть встановити недоторканий мінімум: яку суму захистять від стягнень

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерам, які мають борги, хочуть гарантувати суму, яка повинна залишатися після примусового стягнення коштів з пенсії. Уряд пропонує зміни до правил виконання судових рішень. Якщо їх ухвалять, після всіх відрахувань пенсіонеру мають залишати не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Сьогодні ця сума становить 2595 гривень на місяць.

Про це розповіла депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Скільки зараз можуть стягувати з пенсії

Діючі правила визначають максимальний розмір відрахувань із пенсійної виплати. Він залежить від виду боргу. Зокрема, можуть утримувати:

до 50% пенсії — у разі стягнення аліментів, відшкодування окремих видів шкоди та в інших передбачених законом випадках;

до 20% — за іншими видами стягнень.

При цьому зараз окремої гарантії, яка б визначала мінімальну суму, що обов'язково має залишитися пенсіонеру, немає.

Які зміни хочуть запровадити

Законопроєкт передбачає одразу дві умови:

Читайте також:

Відрахування з пенсії можна проводити лише тоді, коли сама пенсія перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Після стягнення у людини все одно має залишитися щонайменше цей прожитковий мінімум.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3 000 гривень, а за правилами з нього можна утримати 20%, це становить 600 гривень. Після такого відрахування залишиться 2 400 гривень. За запропонованим підходом утримати всі 600 гривень не дозволили б, адже після цього виплата стала б меншою за 2 595 гривень.

Що буде з боргом

Запропоновані зміни не означають повного списання боргів. Пенсіонер і надалі буде зобов'язаний виконувати судове рішення, а стягнення коштів може продовжуватися. Йдеться лише про те, щоб під час примусового виконання рішення пенсіонеру не могли залишити менше прожиткового мінімуму.

Кому залишать лише чверть пенсії у вересні

Водночас деяким пенсіонерам виплатять не всю призначену пенсію. Це стосується людей, які проживають у будинках для людей похилого віку. У такому випадку пенсіонеру зазвичай платять лише 25% від призначеної пенсії.

Але є винятки. Якщо на утриманні пенсіонера перебувають непрацездатні члени сім’ї, частина пенсії може надійти їм, але не більше половини. Окремі правила діють для дітей: пенсію у зв’язку з втратою годувальника дітям-сиротам виплачують у повному розмірі, тоді як іншим дітям на повному державному утриманні — 50%. Також повністю виплачується пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому ще можуть скоротити пенсію у вересні. Пенсіонери мають повідомляти ПФУ про зміну персональних даних, роботи чи банківських реквізитів протягом 10 днів, інакше може виникнути переплата, яку доведеться повернути.

Також Новини.LIVE писали, який стаж потрібен для пенсії по інвалідності у 2026 році. Вимоги залежать від віку та групи інвалідності. Якщо необхідного стажу немає, людина може отримувати державну соціальну допомогу, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності.