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Главная Экономика За долги будут забирать не всю пенсию: какую сумму предлагают оставлять

За долги будут забирать не всю пенсию: какую сумму предлагают оставлять

Ua ru
11 сентября 2026 22:15
Должникам-пенсионерам хотят установить неприкосновенный минимум: какую сумму защитят от взысканий
Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам, имеющим задолженности, хотят гарантировать сумму, которая должна оставаться после принудительного взыскания средств с пенсии. Правительство предлагает внести изменения в правила исполнения судебных решений. Если они будут приняты, после всех отчислений пенсионеру должны оставлять не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сегодня эта сумма составляет 2595 гривен в месяц.

Об этом рассказала депутат Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько сейчас могут удерживать из пенсии

Действующие правила определяют максимальный размер отчислений из пенсионных выплат. Он зависит от вида задолженности. В частности, могут удерживать:

  • до 50% пенсии — в случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов ущерба и в других предусмотренных законом случаях;
  • до 20% — по другим видам взысканий.

При этом сейчас нет отдельной гарантии, которая бы определяла минимальную сумму, которая обязательно должна остаться пенсионеру.

Какие изменения хотят ввести

Законопроект предусматривает сразу два условия:

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  1. Отчисления с пенсии можно производить только тогда, когда сама пенсия превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
  2. После удержания у человека все равно должна остаться как минимум эта сумма прожиточного минимума.

Например, если пенсионер получает 3 000 гривен, а по правилам с него можно удержать 20 %, это составляет 600 гривен. После такого удержания останется 2 400 гривен. Согласно предложенному подходу, удержать все 600 гривен не позволили бы, ведь после этого выплата стала бы меньше 2 595 гривен.

Что будет с долгом

Предлагаемые изменения не означают полного списания долгов. Пенсионер и в дальнейшем будет обязан исполнять судебное решение, а взыскание средств может продолжаться. Речь идет лишь о том, чтобы при принудительном исполнении решения пенсионеру не могли оставить меньше прожиточного минимума.

Кому оставят лишь четверть пенсии в сентябре

В то же время некоторым пенсионерам выплатят не всю назначенную пенсию. Это касается людей, проживающих в домах престарелых. В таком случае пенсионеру обычно выплачивают лишь 25% от назначенной пенсии.

Но есть исключения. Если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, часть пенсии может поступать им, но не более половины. Отдельные правила действуют в отношении детей: пенсию в связи с потерей кормильца детям-сиротам выплачивают в полном размере, тогда как другим детям, находящимся на полном государственном содержании, — 50 %. Также в полном объеме выплачивается пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому еще могут сократить пенсию в сентябре. Пенсионеры должны сообщать ПФУ об изменении персональных данных, места работы или банковских реквизитов в течение 10 дней, иначе может возникнуть переплата, которую придется вернуть.

Также Новини.LIVE писали, какой стаж необходим для получения пенсии по инвалидности в 2026 году. Требования зависят от возраста и группы инвалидности. Если необходимого стажа нет, человек может получать государственную социальную помощь, размер которой зависит от установленной группы инвалидности.

пенсии пенсионеры должники долги взыскание долгов
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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