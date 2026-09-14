Пенсионерам выплатят пенсию за полгода вперед: какие условия действуют в 2026 году

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Некоторые пенсионеры в Украине могут получить пенсию сразу за шесть месяцев наперед. Такая возможность связана с выездом человека за границу на постоянное место жительства. В то же время одного лишь пребывания в другой стране для получения аванса недостаточно. Чтобы деньги были выплачены, пенсионер должен выполнить несколько важных условий.

Об этом рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда пенсию выплачивают авансом

Если пенсионер официально выезжает из Украины на постоянное проживание за границу и снимается с регистрации по месту жительства, он может подать заявление на выплату пенсии за шесть месяцев наперед. Деньги начисляются с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации.

Например, если человек снялся с регистрации в мае, выплата вперед будет касаться следующих шести месяцев — июня, июля, августа, сентября, октября и ноября.

Если же пенсионер просто проживает за рубежом, но не оформлял выезд на постоянное место жительства и официально остался на учете в ПФУ, выплата за шесть месяцев вперед не начисляется. Но пенсию продолжают выплачивать по обычному графику.

Читайте также:

Исчезает ли право на пенсию из-за переезда

Официальный выезд на постоянное место жительства за границу и получение шести пенсий сразу не означает окончательной утраты права на выплату. Ранее закон содержал норму, в соответствии с которой выплату пенсии за границей могли приостанавливать, если между Украиной и страной проживания не было соответствующего международного договора.

Но 7 октября 2009 года Конституционный суд признал такие положения неконституционными. Эту позицию также подтвердил Верховный Суд.

По словам адвоката, право на пенсию у человека сохраняется независимо от места проживания. Возобновить выплату можно и после длительного перерыва.

Что делать в случае отказа ПФУ

Бывали ситуации, когда после выезда человека за границу Пенсионный фонд трактовал снятие с учета и получение единовременной выплаты как окончательное прекращение выплаты пенсии.

Но судебная практика, по словам Хомич, подтверждает сохранение права на пенсию. Верховный Суд рассматривал дела людей, выехавших за границу еще в 1990-х годах или раньше. После возобновления выплат их пенсии индексировались так же, как и пенсии людей, оставшихся в Украине. Поэтому если Пенсионный фонд отказывается возобновить выплаты, можно обращаться в суд.

Что нужно сделать пенсионеру

Если человек планирует выехать из Украины на постоянное место жительства, сначала нужно официально оформить снятие с учета, после чего по заявлению можно получить пенсию за шесть месяцев вперед. При необходимости личность можно подтвердить через приложение "Дія", видеосвязь или консульство.

Ранее Новини.LIVE писали, кому необходимо пройти физическую идентификацию для сохранения пенсии. До 31 декабря это необходимо сделать пенсионерам, находящимся за рубежом, и тем, кто проживает на временно оккупированных территориях. После выезда с ВОТ пенсию можно перевести на новый адрес, чтобы в дальнейшем не проходить идентификацию ежегодно.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут разрешить по-новому накапливать деньги на пенсию. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о добровольных пенсионных фондах, деятельность которых планируют усиленно контролировать. Также планируется расширить налоговые льготы, но пока документ лишь рассматривается в парламенте.