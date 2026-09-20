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Главная Экономика Государственная пенсия или личные сбережения: как ФЛП обеспечить старость

Государственная пенсия или личные сбережения: как ФЛП обеспечить старость

Ua ru
20 сентября 2026 09:12
ФЛП могут накопить миллионы к пенсии: какую финансовую стратегию выбрать
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Большинство предпринимателей уплачивают минимальный единый социальный взнос, который засчитывается в страховой стаж. Это помогает накопить на будущую государственную пенсию, однако для получения высоких выплат в пожилом возрасте потребуются более крупные ежемесячные отчисления. Перед ФЛП встает выбор: направлять больше средств в Пенсионный фонд или платить минимальный единый социальный взнос, а разницу самостоятельно вкладывать в финансовые инструменты.

Какую стратегию лучше всего выбрать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

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Сколько ЕСВ нужно для пенсии свыше 11 000 гривен

Для расчета государственной пенсии в размере 11 538 гривен в 60 лет предпринимателю нужно ежемесячно уплачивать около 12 400 гривен ЕСВ. Расчет приведен для коэффициента заработка, равного двум.

Для сравнения: минимальный ЕСВ составляет 1 902 гривны в месяц. Таким образом, взнос для такого уровня пенсии превышает минимальный примерно в 6,5 раза.

Куда можно направить разницу

Экономисты рассмотрели вариант, при котором ФЛП уплачивает минимальный ЕСВ, а остальные средства вкладывает в финансовые инструменты. Если вместо ежемесячной уплаты 12 400 гривен в Пенсионный фонд оставлять себе разницу примерно в 10 500 гривен и инвестировать ее в государственные облигации или банковские депозиты, за 15 лет можно сформировать значительный капитал.

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По расчетам экономиста Олега Пендзина, если 45-летний предприниматель будет ежемесячно откладывать 10 500 гривен под 11–13% годовых, к 60 годам он сможет накопить около 3,5–4 миллиона гривен.

Сколько можно получать после 60 лет

Накопленный капитал можно использовать в качестве дополнительного источника дохода после выхода на пенсию. Согласно расчетам экономиста, собственных сбережений может хватить для дополнительных ежемесячных выплат в размере 11 538 гривен в течение 25–28 лет.

Параллельно предприниматель будет получать государственную пенсию благодаря страховому стажу, сформированному за счет уплаты минимального ЕСВ. Размер будущего результата будет зависеть от суммы регулярных взносов, срока накопления и доходности выбранного финансового инструмента.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из пенсионеров может получить сразу шесть выплат авансом. Такая возможность действует для тех, кто официально оформляет постоянное проживание в другой стране и снимается с регистрации в Украине. Само по себе пребывание за границей такого права не дает, а право на пенсию у человека сохраняется.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых правилах взыскания долгов с пенсий. Правительство хочет гарантировать пенсионерам не менее 2 595 гривен после всех отчислений. В то же время для жителей домов престарелых действуют отдельные правила, согласно которым им могут выплачивать 25% пенсии.

ФЛП пенсии стаж есв сбережения инвестиции
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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