ФОПи можуть накопичити мільйони до пенсії: яку фінансову стратегію обрати

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Більшість підприємців сплачують мінімальний єдиний соціальний внесок, який зараховується до страхового стажу. Це допомагає заробити на майбутню державну пенсію, однак для високих виплат у старості знадобляться значно більші щомісячні відрахування. Перед ФОП постає вибір: спрямовувати більше коштів до Пенсійного фонду чи сплачувати мінімальний ЄСВ, а різницю самостійно вкладати у фінансові інструменти.

Яку стратегію найкраще обрати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Скільки ЄСВ потрібно для пенсії понад 11 000 гривень

Для розрахунку державної пенсії у розмірі 11 538 гривень у 60 років підприємцю потрібно сплачувати близько 12 400 гривень ЄСВ щомісяця. Розрахунок наведений для коефіцієнта заробітку, що дорівнює двом.

Для порівняння, мінімальний ЄСВ становить 1 902 гривні на місяць. Отже, внесок для такого рівня пенсії перевищує мінімальний приблизно у 6,5 раза.

Куди можна спрямувати різницю

Економісти розглянули варіант, за якого ФОП сплачує мінімальний ЄСВ, а решту коштів вкладає у фінансові інструменти. Якщо замість щомісячної сплати 12 400 гривень до Пенсійного фонду залишати собі різницю приблизно у 10 500 гривень та інвестувати її у державні облігації або банківські депозити, за 15 років можна сформувати значний капітал.

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За розрахунками економіста Олега Пендзина, якщо 45-річний підприємець щомісяця відкладатиме 10 500 гривень під 11–13% річних, до 60 років він може накопичити близько 3,5–4 мільйона гривень.

Скільки можна отримувати після 60 років

Накопичений капітал можна використовувати як додаткове джерело доходу після виходу на пенсію. За розрахунками економіста, власних заощаджень може вистачити для додаткових щомісячних виплат у розмірі 11 538 гривень протягом 25–28 років.

Паралельно підприємець отримуватиме державну пенсію завдяки страховому стажу, сформованому за рахунок сплати мінімального ЄСВ. Розмір майбутнього результату залежатиме від суми регулярних внесків, строку накопичення та дохідності обраного фінансового інструменту.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з пенсіонерів може отримати одразу шість виплат наперед. Така можливість діє для тих, хто офіційно оформлює постійне проживання в іншій країні та знімається з реєстрації в Україні. Саме перебування за кордоном такого права не дає, а право на пенсію за людиною зберігається.

Також Новини.LIVE розповідали про нові правила стягнення боргів з пенсій. Уряд хоче гарантувати пенсіонерам щонайменше 2 595 гривень після всіх відрахувань. Водночас для мешканців будинків для літніх людей діють окремі правила, за якими можуть виплачувати 25% пенсії.