Пенсії в Україні можуть виплачувати із затримкою: скільки доведеться чекати

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Через дефіцит бюджетних коштів в Україні теоретично можуть виникати тимчасові затримки соціальних виплат, зокрема пенсій. Йдеться про кілька днів, а не про припинення фінансування. Підстав очікувати критичних проблем із виконанням державою базових соціальних зобов’язань наразі немає.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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На який термін можуть затримати пенсії

За словами Олексія Куща, наразі не йдеться про критичну загрозу для виконання державою основних зобов’язань перед населенням. Водночас через нестачу бюджетних ресурсів можуть виникати тимчасові касові розриви.

Фахівець зазначив, що одним із можливих наслідків у такій ситуації може стати короткострокове перенесення виплат.

"Наразі це можуть бути ризики лише тимчасової затримки. Наприклад, на 5 днів можуть затримати виплату пенсії, на 3 дні. Це не суттєво, певні касові розриви бюджету можуть виникати, але може і таких затримок не бути", — сказав Кущ.

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Навіть за умови значного дефіциту фінансових ресурсів держава не буде змушена повністю скасовувати або заморожувати соціальну допомогу населенню, вважає фінансовий аналітик.

За його словами, у разі виникнення гострої потреби влада може використати додаткові фінансові інструменти для забезпечення необхідних видатків.

Зокрема, йдеться про емісію гривні, яка, за оцінкою фахівця, може бути використана для покриття соціальних потреб громадян.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що індексацію зарплат працівників в Україні обнулять. Зареєстрований у Верховній Раді проєкт Держбюджету передбачає скасування накопичених сум. Новий розрахунок інфляції почнеться із січня 2027-го.

Також Новини.LIVE писали, якими мають бути зарплати та пенсії українців. За підрахунками Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум в Україні суттєво перевищує розміри соціальних стандартів, затверджених державою. Працюючій людині для забезпечення базових потреб щомісяця потрібно понад 12 тис. грн.