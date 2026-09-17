В Україні обнулять індексацію зарплат: що зміниться для працівників у 2027 році

Чоловік тримає в руках конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Індексація заробітних плат у 2027 році відбуватиметься за механізмом, який застосовували протягом попередніх років воєнного стану. Зареєстрований у Верховній Раді проєкт Держбюджету передбачає скасування накопичених сум індексації станом на грудень 2026 року. Водночас новий розрахунок інфляції почнеться із січня 2027-го.

Про це повідомляє видання "Дебет-Кредит", передають Новини.LIVE.

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Що передбачає проєкт Держбюджету на 2027 рік

У вівторок, 15 вересня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт Державного бюджету України на 2027 рік — законопроєкт №16000. Документ містить положення про застосування механізму індексації заробітних плат, аналогічного тому, який діяв у 2025-му та 2026-му роках.

Йдеться про чергове скасування накопичених сум індексації на початку нового року. Відповідно до тексту законопроєкту:

усі суми індексації, які виникли та були нараховані працівникам станом на грудень 2026 року, обнулятимуться;

у січні 2027 року ці суми вже не зберігатимуться;

роботодавці не нараховуватимуть фіксовану індексацію, сформовану до початку нового року.

Як рахуватимуть індексацію із січня 2027 року

Оскільки положення статті 55 нового проєкту відповідає нормам Держбюджетів на 2025-й і 2026-й роки, для розуміння майбутнього алгоритму експерти радять орієнтуватися на роз’яснення Держпраці та Мінсоцполітики.

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За офіційною позицією відомств, порядок розрахунку індексації у 2027 році передбачатиме такі етапи:

січень 2027 року стане новим базовим місяцем;

обчислення індексу споживчих цін розпочнеться з лютого наростаючим підсумком;

індексацію почнуть виплачувати з місяця, що настає після перевищення індексом споживчих цін порогу у 103%.

Якщо роботодавець підвищить посадові оклади або тарифні ставки, наприклад, із 1 лютого 2027 року, саме лютий стане новим базовим місяцем для подальшого розрахунку.

Чи можна не нараховувати індексацію

Для підприємств законодавство передбачає можливість уникнути нарахування індексації шляхом регулярного підвищення посадових окладів або тарифних ставок.

Таке підвищення можна проводити щоразу, коли індекс інфляції наближається до порогу 103%, або систематично — наприклад, на початку кожного кварталу.

Законодавство про індексацію не встановлює мінімальної суми, на яку потрібно збільшити зарплату для зміни базового місяця. Тому формально оклад може бути підвищений навіть на 1 гривню.

Водночас конкретний розмір підвищення роботодавець визначає самостійно, з урахуванням можливостей підприємства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну зарплату заклали в Держбюджет на 2027 рік. Якщо документ ухвалять, мінімалка з 1 січня зросте на 10,4%. Збільшення показників покликане частково компенсувати інфляційні процеси та підтримати купівельну спроможність населення.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінити правила нарахування та виплати зарплат. Це передбачає новий проєкт Трудового кодексу. Одним з основних цілей проєкту є зміна підходу до визначення мінімальної заробітної плати.