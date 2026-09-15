Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня може зрости: скільки платитимуть

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Зарплати знову зростуть. Кабінет Міністрів України готується затвердити проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Згідно з розрахунками уряду, наступного року на українців чекає чергове підвищення соціальних стандартів і середніх доходів. Затвердити документ урядовці мали у вівторок, 15 вересня.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на проєкт Держбюджету, передають Новини.LIVE.

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Як зміняться мінімальна та середня зарплати

Проєкт Держбюджету передбачає відчутне зростання виплат для працюючих громадян та підвищення базових соціальних гарантій. Мінімальна заробітна плата зросте з нинішніх 8 647 до 9 546 гривень, що становить підвищення на 10,4%.Сама ж середньомісячна заробітна плата за прогнозами урядовців, зросте з 30 088 грн до 34 409 гривень.

Таке збільшення показників покликане частково компенсувати інфляційні процеси та підтримати купівельну спроможність населення.

Стримані темпи відновлення економіки

Водночас макроекономічний прогноз вказує на досить помірні темпи зростання загальнонаціональної економіки. Згідно з документами уряду, реальний ВВП України у 2027 році зросте лише на 1,3%. Це свідчить про збереження високого рівня ризиків для бізнесу та стримані темпи відновлення промислового й торговельного секторів.

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З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про нові правила зарахування заробітної плати. Новий проєкт Трудового кодексу передбачає інший підхід до визначення мінімальної зарплати, нові вимоги до системи оплати праці та більше інформації для працівників про нарахування. Водночас документ поки має статус проєкту, тому остаточні правила можуть змінитися.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку зарплату отримує директор школи у 2026 році. З 1 вересня 2026 року в Україні відбулося підвищення зарплат вчителів. По-перше, уряд скасував розрахунок посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою. По-друге, запровадив надбавку до фінансового забезпечення в розмірі 20%.