Зарплати освітян з 1 січня 2027 року: як зміняться виплати педагогам

Шкільний клас. Фото: Новини.LIVE

Вже з вересня всі освітяни на банківських картках побачать нові суми власних зарплат, збільшені на 20%. А вже з 1 січня 2027 року оклади викладачів знову зміняться. З початку 2027 року Кабмін впроваджує абсолютно нову систему розрахунку погодинної оплати праці педагогів та розширює коло закладів, на які поширюються нові коефіцієнти.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працюватиме нова система розрахунку заробітної плати освітянам.

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Нові ставки погодинної оплати праці

Головною новацією з 1 січня 2027 року — це запуск нових ставок погодинної оплати за проведення навчальних занять. До цього моменту продовжує діяти виплата зарплат за Єдиною тарифною сіткою, де кожен розряд розраховується окремо. Проте вже з 2027 року його остаточно скасують.

Як зазначається у постанові, розміри погодинних ставок розраховуватимуться у відсотках до затвердженої базової величини у понад 28,8 тисяч гривень:

За закладами та категоріями. Нові відсоткові ставки застосовуватимуться залежно від рівня закладу освіти, кваліфікаційної категорії педагога чи його наукового ступеня. Для профтехів та фахової передвищої освіти. З 1 січня 2027 року ці заклади повністю переходять на нові оклади та алгоритми надбавок.

Прив'язка окладів до середньої зарплати

Також з 1 січня 2027 року змінюється базова формула для обчислення посадових окладів за коефіцієнтами. Замість сталого фіксованого показника в розрахунках почнуть застосовувати показник середньомісячної зарплати за І квартал попереднього року. Це дасть змогу автоматично індексувати оклади освітян відповідно до реального стану економіки.

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Крім того, за заявами уряду, з січня 2027 року планують додатково збільшити виплати для педагогічних працівників дитячих садків перед їхнім повним переведенням на нові коефіцієнти у вересні 2027.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що загалом у 2026 році заробітні плати педагогів зросли до 50%. За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, це єдиний шлях наближення до рівня європейських стандартів та шанування праці тих, хто віддає себе повністю майбутньому України. Держава планує й надалі здійснювати постійні та послідовні кроки для забезпечення якісної та гідної оплати праці всіх учителів.

Також Новини.LIVE розповідали, чому педагогів та батьків можуть оштрафувати до 12 тисяч гривень у новому навчальному році. Будь-яке обговорення питань навчання, зокрема листування з педагогічним колективом чи адміністрацією школи, належить до публічної сфери освіти і має здійснюватися виключно державною мовою. Недотримання вимог закону в освітній галузі тягне за собою відповідальність за статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правонарушення.