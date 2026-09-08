Зарплаты работников образования с 1 января 2027 года: как изменятся выплаты педагогам

Школьный класс. Фото: Новини.LIVE

Уже с сентября все работники образования увидят на своих банковских картах новые суммы своих зарплат, увеличенные на 20%. А уже с 1 января 2027 года оклады преподавателей вновь изменятся. С начала 2027 года Кабмин вводит совершенно новую систему расчета почасовой оплаты труда педагогов и расширяет круг учреждений, на которые распространяются новые коэффициенты.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как будет работать новая система расчета заработной платы работникам образования.

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Новые ставки почасовой оплаты труда

Главным нововведением с 1 января 2027 года станет введение новых ставок почасовой оплаты за проведение учебных занятий. До этого момента продолжает действовать выплата зарплат по Единой тарифной сетке, где каждый разряд рассчитывается отдельно. Однако уже с 2027 года она будет окончательно отменена.

Как отмечается в постановлении, размеры почасовых ставок будут рассчитываться в процентах от утвержденной базовой величины в размере более 28,8 тысяч гривен:

По учебным заведениям и категориям. Новые процентные ставки будут применяться в зависимости от уровня учебного заведения, квалификационной категории педагога или его ученой степени. Для профессионально-технических училищ и учреждений профессионального предвузовского образования. С 1 января 2027 года эти учреждения полностью переходят на новые оклады и алгоритмы надбавок.

Привязка окладов к средней зарплате

Также с 1 января 2027 года меняется базовая формула для расчета должностных окладов по коэффициентам. Вместо постоянного фиксированного показателя в расчетах начнут применять показатель среднемесячной зарплаты за I квартал предыдущего года. Это позволит автоматически индексировать оклады работников образования в соответствии с реальным состоянием экономики.

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Кроме того, по заявлениям правительства, с января 2027 года планируется дополнительно увеличить выплаты педагогическим работникам детских садов перед их полным переходом на новые коэффициенты в сентябре 2027 года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в целом в 2026 году заработная плата педагогов выросла на 50%. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, это единственный путь приближения к уровню европейских стандартов и уважения труда тех, кто полностью посвящает себя будущему Украины. Государство планирует и в дальнейшем предпринимать постоянные и последовательные шаги для обеспечения качественной и достойной оплаты труда всех учителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему педагогов и родителей могут оштрафовать на сумму до 12 тысяч гривен в новом учебном году. Любое обсуждение вопросов обучения, в частности переписка с педагогическим коллективом или администрацией школы, относится к публичной сфере образования и должно осуществляться исключительно на государственном языке. Несоблюдение требований закона в сфере образования влечет за собой ответственность по статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.