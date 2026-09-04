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Главная Экономика Родительские школьные чаты: за что некоторым родителям грозит штраф до 12 000 грн

Родительские школьные чаты: за что некоторым родителям грозит штраф до 12 000 грн

Ua ru
4 сентября 2026 08:00
Штрафы за использование русского языка в школе: какие санкции грозят нарушителям
Двор школы. Фото: Новини.LIVE

В Украине начался новый учебный год. Многие привыкли, что ответственность за образование детей лежит исключительно на учителях. Однако родители школьников являются такими же участниками образовательного процесса. В соответствии с языковым законом все эти лица обязаны использовать украинский язык при общении с учителями, администрацией учебного заведения и во всех рабочих классных чатах, когда речь идет об организации образовательного процесса. За нарушение требований языкового законодательства предусмотрена административная ответственность — от предупреждения до штрафа.

Сайт Новини.LIVE выяснял, почему мессенджеры считаются публичной сферой, какое наказание грозит нарушителям и обязан ли учитель переходить на другой язык по просьбе родителей.

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Какие штрафы предусмотрены для родителей и учителей за нарушение языкового закона

Согласно разъяснениям, родители являются официальными участниками образовательного процесса. Поэтому любое обсуждение вопросов обучения, в частности переписка с педагогическим коллективом или администрацией школы, относится к публичной сфере образования и должно осуществляться исключительно на государственном языке. Это правило распространяется на все рабочие группы и родительские чаты в мессенджерах. В то же время частное общение граждан за пределами образовательного процесса под действие закона не подпадает.

Несоблюдение требований закона в сфере образования влечет за собой ответственность по статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • первое нарушение — предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 гривен;

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  • повторное нарушение в течение года — штраф от 8 500 до 11 900 гривен.

Защита прав педагогов и языка коренных народов

В ведомстве подчеркнули, что педагогический работник при выполнении своих профессиональных обязанностей не обязан переходить на другой язык, даже если этого требуют родители. Законодательство полностью защищает языковые права учителей в рабочей среде.

Также стоит отметить, что требования об обязательном использовании украинского языка не отменяют прав коренных народов и национальных меньшинств изучать родной язык в учебных заведениях в соответствии с гарантиями закона. Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала педагогов разъяснять языковые нормы родителям сдержанно и корректно, подчеркнув, что соблюдение закона является общегосударственным требованием, а не личной прихотью педагога.

"Цель образовательного процесса — не только дать ученику/ученице академические знания и навыки, но и воспитать в нём/ней уважение к национальным ценностям того государства, в котором он/она живёт, к национальным ценностям государства его/её происхождения и подготовить его/её к сознательной, самостоятельной и полноценной жизни в обществе в духе взаимопонимания, мира и гражданского согласия", — говорится в сообщении.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE рассказывали, за что ещё родителей могут оштрафовать в сентябре. Взрослых могут наказать в случае ненадлежащего ухода за несовершеннолетними, отсутствия условий для комфортного проживания и обучения, невыполнения требований органа опеки и попечительства и т. д. Если говорить об административной ответственности, а не уголовной, то большинство нарушений определены в Кодексе об административных правонарушениях.

Также Новини.LIVE сообщали, что за кормление бездомных животных могут оштрафовать. Поставить миску с кормом у подъезда, вынести кошкам остатки еды или угостить бездомную собаку — для многих украинцев это обычная человеческая помощь. Но иногда доброе дело становится причиной конфликта с соседями и может ощутимо ударить по кошельку.

учителя русский язык украинский язык штрафы родители школа
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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