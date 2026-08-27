Штрафы для родителей за ненадлежащий уход за ребенком: какие суммы можно потерять в сентябре

Отец, мать и ребенок сидят за столом. Фото: Unsplash

Некоторых родителей в Украине ждут штрафы за безответственное отношение к воспитанию детей. Взрослых могут наказать в случае ненадлежащего ухода за несовершеннолетними, отсутствия условий для комфортного проживания и обучения, невыполнения требований органа опеки и попечительства. Мы разобрались, сколько придется заплатить родителям в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы для родителей в Украине

Если говорить об административной ответственности, а не уголовной, то большинство нарушений определены в КУоАП. Например, статья 184 "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" предусматривает существенные штрафы за:

ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания — от 850 до 1 700 грн (за аналогичные действия в течение года — от 1 700 до 5 100 грн);

совершение ребенком в возрасте 14-16 лет буллинга в отношении других участников образовательного процесса — от 850 до 1 700 грн;

уголовное преступление, совершенное ребенком, не достигшим возраста привлечения к ответственности — от 1 700 до 5 100 грн;

несоблюдение требований органа опеки и попечительства в отношении воспитания несовершеннолетнего — от 1 700 до 2 550 грн (за повторное нарушение в течение года — от 2 550 до 5 100 грн с временным запретом на выезд за границу и управление транспортным средством);

неоказание медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами — от 1 700 до 3 400 грн;

умышленное несоблюдение ограничения срока пребывания ребенка за границей — от 1 700 до 3 400 грн.

Отдельно действует статья 180 КУоАП "Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения". Родителям придется заплатить штраф в размере от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 102-136 грн.

Согласно статье 212-1 Кодекса об административных правонарушениях, несвоевременная регистрация родителями рождения ребенка в государственных органах регистрации актов гражданского состояния без уважительной причины влечет за собой санкцию в размере 17-51 грн.

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За что могут лишить родительских прав

Некоторые поступки могут привести не только к штрафам или ограничению свободы, но и к лишению родительских прав. Основания для такого наказания определены статьей 160 Семейного кодекса Украины.

Среди них — уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, жестокое обращение, эксплуатация несовершеннолетнего (принуждение к попрошайничеству и бродяжничеству), осуждение за совершение умышленного уголовного правонарушения в отношении ребенка.

Также лишить родительских прав могут хронических алкоголиков/наркоманов и лиц, которые не забрали младенца из роддома (или другого медицинского учреждения) без уважительной причины.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что кормление бездомных животных может привести к штрафу. Речь идет об ответственности за нарушение местных правил благоустройства, а именно за загрязнение территории. Размер финансовой санкции колеблется в пределах 340-1360 грн по состоянию на 2026 год.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине не установлен общий запрет на купание собак в водоемах. Однако местные власти и владельцы бизнеса имеют полномочия утверждать ограничения для конкретных территорий. Например, для городских пляжей, фонтанов, озер, бассейнов и пр.