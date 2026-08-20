Купание собак в водоемах: какие ограничения действуют в Украине и кому грозит штраф

Мужчина купает собаку в водоеме. Фото: Magnific

В жаркие дни владельцы собак часто ищут возможность охладить своих питомцев в реке, озере или другом водоеме. Однако это разрешено не везде. Общего запрета на купание собак в Украине нет, но местные власти или администрация конкретной территории могут устанавливать собственные ограничения. За их нарушение владельцу может грозить штраф.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Можно ли купать собак в водоемах

Украинское законодательство не содержит общего запрета на купание домашних животных в открытых водоемах. Это означает, что сам факт нахождения собаки в реке, озере или другом водоеме не является автоматическим нарушением.

Статья 47 Водного кодекса Украины определяет правила общего водопользования. Граждане могут бесплатно пользоваться водными объектами без получения специальных разрешений. Среди видов такого пользования закон называет, в частности, купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, а также водопой животных.

В то же время районные и городские советы могут определять территории, где отдельные виды общего водопользования запрещены или ограничены. Такие решения могут приниматься для защиты здоровья людей, окружающей среды и по другим предусмотренным законодательством основаниям.

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Поэтому прежде чем разрешить собаке купаться, стоит убедиться, что на конкретном водоеме или прилегающей территории нет соответствующего запрета.

Где могут действовать отдельные правила

Особые требования могут устанавливаться для городских пляжей, парков и других общественных мест. Органы местного самоуправления имеют право утверждать правила содержания и обращения с домашними животными.

Например, в Киеве запрещено купать животных на территории городских пляжей и в фонтанах. Соответствующее правило содержится в правилах содержания и обращения с домашними животными, утвержденных решением Киевского городского совета от 25 октября 2007 года № 1079/3912.

Таким образом, купание собаки в водоеме, где такая деятельность не запрещена, и купание животного на территории пляжа, где действует соответствующее ограничение, — это разные ситуации с юридической точки зрения.

Поэтому перед посещением общественного пляжа или другой территории с домашним питомцем лучше заранее ознакомиться с местными правилами. Они могут отличаться в зависимости от населенного пункта и конкретной территории.

Какие штрафы грозят владельцам собак

Ответственность за нарушение правил содержания собак и кошек предусмотрена статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, речь идет о содержании животных в местах, где это запрещено соответствующими правилами, выгуливании собак без поводка и намордника в случаях, когда они необходимы, или в непредназначенных для этого местах. Также нарушением считается нахождение в общественных местах с незарегистрированной собакой или неуборка её экскрементов.

За такое нарушение гражданину может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 170 до 340 гривен.

Если в течение года человек повторно совершит то же нарушение, за которое уже получал административное взыскание, штраф составит от 20 до 30 необлагаемых минимумов — от 340 до 510 гривен.

Если нарушение причинило вред здоровью человека или его имуществу, размер штрафа для гражданина может составлять от 100 до 200 необлагаемых минимумов — от 1 700 до 3 400 гривен. В таком случае также предусмотрена конфискация животного.

Штрафуют ли именно за купание собаки

Важно, что статья 154 КУоАП не содержит отдельной нормы, которая предусматривала бы ответственность непосредственно за купание собаки в водоеме.

То есть для привлечения владельца к ответственности должно быть установлено конкретное нарушение, предусмотренное законодательством или правилами, действующими на соответствующей территории.

Если, например, местными правилами запрещено пребывание с животными на определенном пляже, владелец обязан соблюдать такое ограничение. В то же время при нахождении с собакой в общественном месте необходимо соблюдать и другие требования, касающиеся выгула, в частности использовать поводок и, в предусмотренных случаях, намордник.

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