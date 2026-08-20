Купання собак у водоймах: які обмеження діють в Україні та кому загрожує штраф

Чоловік купає собаку у водоймі. Фото: Magnific

У спекотні дні власники собак часто шукають можливість охолодити своїх улюбленців у річці, озері чи іншій водоймі. Однак дозволено це не всюди. Загальної заборони на купання собак в Україні немає, проте місцева влада або адміністрація конкретної території може встановлювати власні обмеження. За їх порушення власнику може загрожувати штраф.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чи можна собакам купатися у водоймах

Українське законодавство не містить загальної заборони на купання домашніх тварин у відкритих водоймах. Це означає, що сам факт перебування собаки у річці, озері чи іншій водоймі не є автоматичним порушенням.

Стаття 47 Водного кодексу України визначає правила загального водокористування. Громадяни можуть безоплатно користуватися водними об'єктами без отримання спеціальних дозволів. Серед видів такого користування закон називає, зокрема, купання, плавання на човнах, любительське та спортивне рибальство, а також водопій тварин.

Водночас районні та міські ради можуть визначати території, де окремі види загального водокористування заборонені або обмежені. Такі рішення можуть ухвалюватися для захисту здоров'я людей, довкілля та з інших передбачених законодавством підстав.

Читайте також:

Тому перед тим, як дозволити собаці купатися, варто переконатися, що на конкретній водоймі або прилеглій території немає відповідної заборони.

Де можуть діяти окремі правила

Особливі вимоги можуть встановлюватися для міських пляжів, парків та інших громадських місць. Органи місцевого самоврядування мають право затверджувати правила утримання та поводження з домашніми тваринами.

Наприклад, у Києві заборонено купати тварин на території міських пляжів і у фонтанах. Відповідне правило міститься в правилах утримання та поводження з домашніми тваринами, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року №1079/3912.

Таким чином, купання собаки у водоймі, де така активність не заборонена, і купання тварини на території пляжу, де діє відповідне обмеження, — це різні ситуації з юридичного погляду.

Тому перед відвідуванням громадського пляжу чи іншої території з домашнім улюбленцем краще заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами. Вони можуть відрізнятися залежно від населеного пункту та конкретної території.

Які штрафи загрожують власникам собак

Відповідальність за порушення правил утримання собак і котів передбачена статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, йдеться про утримання тварин у місцях, де це заборонено відповідними правилами, вигулювання собак без повідка та намордника у випадках, коли вони необхідні, або в непередбачених для цього місцях. Також порушенням є перебування в громадських місцях із незареєстрованою собакою чи неприбирання її екскрементів.

За таке порушення громадянину можуть винести попередження або призначити штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 170 до 340 гривень.

Якщо протягом року людина повторно вчинить таке саме порушення, за яке вже отримувала адміністративне стягнення, штраф становитиме від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів — від 340 до 510 гривень.

Якщо порушення спричинило шкоду здоров'ю людини або її майну, розмір штрафу для громадянина може становити від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів — від 1 700 до 3 400 гривень. У такому випадку також передбачена конфіскація тварини.

Чи штрафують саме за купання собаки

Важливо, що стаття 154 КУпАП не містить окремої норми, яка передбачала б відповідальність безпосередньо за купання собаки у водоймі.

Тобто для притягнення власника до відповідальності має бути встановлене конкретне порушення, передбачене законодавством або правилами, які діють на відповідній території.

Якщо, наприклад, місцевими правилами заборонено перебування з тваринами на певному пляжі, власник зобов'язаний дотримуватися такого обмеження. Водночас під час перебування із собакою у громадському місці необхідно виконувати й інші вимоги щодо вигулу, зокрема використовувати повідок та, у передбачених випадках, намордник.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні запровадили нові ветеринарні паспорти для домашніх тварин. Документ оформлюється за єдиним затвердженим зразком і має унікальний ідентифікаційний номер. Отримати паспорт нового зразка власники котів та собак поки що можуть лише в державних ветеринарних установах.

Також Новини.LIVE писали, які правила перевезення домашніх тварин діють в поїздах Укрзалізниці. За правилами компанії, в окремих випадках маленькі тварини можуть перебувати в купе без переноски. Водночас у вагонах "Люкс" та міжнародних вагонах RIC власник може подорожувати зі своїм улюбленцем лише за умови викупу всього купе.