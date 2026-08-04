Оновлені ветпаспорти для тварин: про що нагадали власникам

Рука заповнює документ, кіт. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Паспорт — важливий документ в житті кожного громадянина. Ветеринарні паспорти ваших домашніх улюбленців не є виключенням. Саме в них фіксується вся історія здоров'я вашої тваринки. В Україні запровадили оновлений зразок цього документа.

Чи доведеться оновлювати документи старого зразка повідомили в Держпродспоживслужбі, передають Новини.LIVE.

Навіщо оновили паспорт

Ветеринарний паспорт підтверджує ідентифікацію тварини та містить усю її медичну історію: щеплення, обстеження, лікування та профілактичні заходи. Єдина форма паспорта робить облік інформації про тварин уніфікованим, а також спрощує підтвердження ветеринарного статусу під час подорожей, виставок чи передачі права власності на тварину.

Україна модернізує систему ветеринарної медицини та наближає своє законодавство до європейських стандартів.

Що нового в документі

Новий паспорт оформлюється за єдиним затвердженим зразком і має унікальний ідентифікаційний номер. Він складається з коду, серії та порядкового номера. Документ заповнюють одразу двома мовами — українською та англійською. Тож він буде зручний для використання як в Україні, так і за кордоном.

Читайте також:

Також відтепер бланки друкують виключно поліграфічні підприємства за вимогами Держпродспоживслужби. Це зроблено для того, аби уникнути підроблених паспортів.

У самому документі фіксують дані про:

тварину та її власника;

інформацію про щеплення, результати обстежень, лікування та інші ветеринарно-профілактичні заходи.

Чи треба міняти старий паспорт

Ветеринарні паспорти, які були оформлені раніше, залишаються повністю чинними. Власникам тварин не потрібно нічого переоформлювати чи звертатися до ветлікарів спеціально заради заміни документа.

Як оформити новий паспорт

Отримати документ нового зразка поки що можна тільки в державних ветеринарних установах. Приватні клініки такого права не мають. Перш ніж видати паспорт, лікар огляне тварину. Перевірить, чи вона правильно ідентифікована згідно з чинними вимогами, і переконається, що всі потрібні профілактичні щеплення вже зроблені.

У Держпродспоживслужбі радять власникам не відкладати питання документів на потім. Адже без оформленого паспорта можуть виникнути проблеми не лише під час огляду тварини в клініці. Без нього складно буде поїхати з улюбленцем за кордон, зареєструватися на виставку, скористатися деякими ветеринарними послугами чи у разі термінової потреби передати тварини новому власнику.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про нові стандарти та правила, за якими мають працювати оздоровчі дитячі табори. Харчування має бути збалансованим і не менше 4-5 разів на день. Також територія табору має бути оснащеною питними фонтанчиками.

Також Новини.LIVE розповідали про права споживачів, які не варто забувати. У багатьох магазинах, на акційному товарі, можна побачити надпис, що товар обміну і поверненню не підлягає. Проте експерти зазначають, що дані підписи порушують закон.