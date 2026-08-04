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Главная Экономика Владельцам домашних животных напомнили об обновленных паспортах: что нужно учесть

Владельцам домашних животных напомнили об обновленных паспортах: что нужно учесть

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 15:05
Обновленные ветеринарные паспорта для животных: о чем напомнили владельцам
Рука заполняет документ, кот. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Паспорт — важный документ в жизни каждого гражданина. Ветеринарные паспорта ваших домашних питомцев не являются исключением. Именно в них фиксируется вся история здоровья вашего животного. В Украине ввели обновленный образец этого документа.

Придется ли обновлять документы старого образца, сообщили в Госпродпотребслужбе, передают Новини.LIVE.

Зачем обновили паспорт

Ветеринарный паспорт подтверждает идентификацию животного и содержит всю его медицинскую историю: прививки, обследования, лечение и профилактические меры. Единая форма паспорта унифицирует учет информации о животных, а также упрощает подтверждение ветеринарного статуса во время путешествий, выставок или передачи права собственности на животное.

Украина модернизирует систему ветеринарной медицины и приводит свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Что нового в документе

Новый паспорт оформляется по единому утвержденному образцу и имеет уникальный идентификационный номер. Он состоит из кода, серии и порядкового номера. Документ заполняется сразу на двух языках — украинском и английском. Поэтому он будет удобен для использования как в Украине, так и за рубежом.

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Также отныне бланки печатают исключительно полиграфические предприятия в соответствии с требованиями Госпродпотребслужбы. Это сделано для того, чтобы избежать поддельных паспортов.

В самом документе фиксируются данные о:

  • животное и его владельца;
  • информацию о прививках, результатах обследований, лечении и других ветеринарно-профилактических мерах.

Нужно ли менять старый паспорт

Ветеринарные паспорта, оформленные ранее, остаются полностью действительными. Владельцам животных не нужно ничего переоформлять или обращаться к ветеринарам специально для замены документа.

Как оформить новый паспорт

Получить документ нового образца пока можно только в государственных ветеринарных учреждениях. Частные клиники такого права не имеют. Прежде чем выдать паспорт, врач осмотрит животное. Проверит, правильно ли оно идентифицировано в соответствии с действующими требованиями, и убедится, что все необходимые профилактические прививки уже сделаны.

В Госпродпотребслужбе советуют владельцам не откладывать решение вопросов с документами на потом. Ведь без оформленного паспорта могут возникнуть проблемы не только при осмотре животного в клинике. Без него будет сложно уехать с питомцем за границу, зарегистрироваться на выставку, воспользоваться некоторыми ветеринарными услугами или в случае срочной необходимости передать животное новому владельцу.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о новых стандартах и правилах, по которым должны работать детские оздоровительные лагеря. Питание должно быть сбалансированным и осуществляться не реже 4–5 раз в день. Также территория лагеря должна быть оснащена питьевыми фонтанчиками.

Также Новини.LIVE рассказывали о правах потребителей, о которых не стоит забывать. Во многих магазинах на акционном товаре можно увидеть надпись о том, что товар обмену и возврату не подлежит. Однако эксперты отмечают, что такие надписи нарушают закон.

Госпотребслужба паспорт ветеринары
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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