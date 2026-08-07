Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Паспорт, квиток і переноска: що мають знати власники тварин перед поїздкою УЗ

Паспорт, квиток і переноска: що мають знати власники тварин перед поїздкою УЗ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 13:30
Подорож з УЗ: правила перевезення тварин у серпні 2026 року
Котик мандрує потягом УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи поїздку власники тварин повинні подбати про своїх улюбленців. Зокрема, в Україні вже рік діють нові правила перевезення чотирилапих в потягах Укрзалізниці

Про це розповіла пресслужба УЗ, передає Новини.LIVE.

Маленькі тварини (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці)

За правилами перевізника, маленькі тварини (коти, папуги, собаки до 45 см у холці та інші) можуть перебувати в купе без переноски, якщо пасажир викупив усі місця в купе.

Для перевезення тварин пасажири можуть використовувати не лише жорсткі контейнери, а й сучасні сумки чи рюкзаки-переноски з водонепроникним дном.

Великі собаки (вище 45 см в холці)

У швидкісному поїзді Інтерсіті+ великим собакам дозволяється подорожувати за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Під час поїздки тварина має перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них.

Читайте також:

У вагонах "Люкс" та міжнародних вагонах RIC власник може подорожувати зі своїм улюбленцем лише за умови викупу всього купе.

Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно подорожувати в усіх типах вагонів незалежно від розміру, проте обов’язкова наявність повідку та в наморднику.

Власника і великих і великих тварин необхідно мати при собі ветеринарні документи, квиток на тварину. Великих собак потрібно тримати у повідку і наморднику протягом усієї поїздки.

Якщо в когось з пасажирів є алергія на шерсть тварин — поїзна бригада, за можливості, запропонує інше місце.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в серпні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Укрзалізниця подорож потяг
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації