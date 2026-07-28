Квитки УЗ: чи можна відновити, якщо придбали в залізничній касі

Квитки УЗ. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто обирають для подорожей потяги Укрзалізниці. Пасажири не завжди мають можливість придбати квитки на рейс онлайн. Перевізник пояснив, можна відновити посадковий талон, якщо ви купували його у касі та випадково забули вдома.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис УЗ у соцмережі Threads.

Чи можна відновити квитки УЗ, придбані в касі вокзалу

Один з пасажирів поцікавився у перевізника, чи можна якимось чином відновити посадкові талони, які були придбані офлайн у касі.

"Повинні були їхати поїздом з Одеси до Полтави, квитки були завчасно куплені, але сталося так що за 3 години до відправлення поїзда я виявив що квитки залишилися вдома", — поділився пасажир.

На гарячій лінії УЗ пояснили, шо навіть попри те, що в пасажира є фото квитків, їх не зможуть ні відновити, ні впустити в вагон.

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Перевізник пояснив, що мобільний застосунок та касова система працюють у різних інформаційних контурах.

"Застосунок є інтерфейсом до онлайн-системи продажу, тоді як каси використовують окрему систему оформлення проїзних документів. Тому паперовий квиток, придбаний в касі, автоматично не може відобразитися в застосунку. Для прикладу, це схоже на покупку товару в офлайн-магазині та в інтернет-магазині однієї мережі", — пояснили в компанії.

Перевізник додав, що попри те, що обидві покупки належать одній компанії, проте дані зберігаються в різних системах, які не синхронізуються в режимі реального часу.

В УЗ пообіцяли розглянути пропозицію щодо можливості додавання паперового квитка до застосунку за його номером або QR-кодом.

Раніше Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.