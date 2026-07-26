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Головна Економіка Поїздка Інклюзивне купе УЗ: який вигляд має та чим унікальне

Інклюзивне купе УЗ: який вигляд має та чим унікальне

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 11:32
Інклюзивне купе УЗ: який вигляд має та чим зручне для пасажирів (фото)
Людина на кріслі колісному мандрує на потягу. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

У розпал літніх відпусток придбати квитки майже нереально. Одній з пасажирок Укрзалізниці вдалося "урвати" місця на потяг Дніпро — Хмельницький. Проте її купе виявилося спеціально облаштованим для людей із інвалідністю.

Відповідний ролик опублікувала користувачка 29.yulia в TikTok, передає Новини.LIVE

Чим інклюзивне купе УЗ відрізняється від звичайного

Пасажирка розповіла, що вона скористалась автовикупом і придбала квитки за кілька годин до відправлення. Вона показала окремі нижні місця для людей з обмеженими можливостями. У такому купе в рази просторіше, ніж у звичайному. 

Над верхньою полицею немає третьої полиці, що робить поїздку в рази більш комфортною. Облаштований доволі великий столик для пасажирів.

У купе також є спеціальні тримачі для милиць та тростин, та кнопка "Sos", на випадок, якщо пасажиру стане погано та знадобиться допомога.

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"Це вільне місце, тут немає призначеного. Я думаю, це для супроводжуючих можливо. Це купе йде далі, окремо від всіх основних", —поділилися вона. 

Пасажирка додала, що туалет у таких вагонах більший, ніж звичайний. Він також повністю облаштований для людей з обмеженими можливостями на кріслах колісних. 

Раніше Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці. 

Також Новини.LIVE розповідали, що провідниця УЗ стала зіркою мережі. Пасажири похвалили її красу та доглянутість. Користувачі пишуть, що вона не лише привітна, а й ще тримає чистоту у вагоні.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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